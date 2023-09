Il nuovo libro di Luca Tomìo sull'opera di Leonardo nella Valle dell'Adda

In occasione dei 40 anni dall’istituzione del Parco Adda Nord, tra le iniziative di carattere ambientale e culturale organizzate per festeggiare la ricorrenza, l’attuale Consiglio di gestione ha promosso anche la pubblicazione di un libro pensato come una sorta di lascito al territorio. Un volume che si annuncia prestigioso e ambizioso.

Lo storico dell'arte Luca Tomio si è infatti occupato della stesura di "Leonardo, artista e ingegnere nella Valle dell’Adda", un testo che potremmo definire inedito visto che mai prima d'ora uno studioso si era mai occupato con rigore scientifico, desiderio di approfondimento e verificando i fatti sul posto, dell'opera del genio universale nei territori solcati dal fiume Adda. Il volume su Leonardo e la Valle dell’Adda sarà il quarto di una collana di Tomio dedicata al Maestro.

La presentazione domenica 1°ottobre

Domenica 1°ottobre il libro verrà presentato al Castello di Rossino, a Calolziocorte. L'incontro si aprirà alle ore 16 con i saluti istituzionali di Francesca Rota (presidente del Parco Adda Nord), Francesca Caruso (assessore alla cultura della Regione Lombardia), Aurora Impiombato Andreani (consigliera turismo città metropolitana di Milano) e Marco Ghezzi, sindaco di Calolziocorte.

Subito dopo dialogheranno con l'autore presente in sala Emanuela Carpani (soprintendente archeologia belle arti e paesaggio di Milano), Antonella Ranaldi (soprintendente archeologia belle arti e paesaggio per la città di Firenze, Andrea Spiriti (professore di Storia dell’arte moderna università dell’Insubria) e Cosimo Damiano Meleleo (responsabile servizio turismo città metropolitana di Milano). Al termine spazio a un rinfresco curato dalla top chef Cinzia Fumagalli.

Dal volume emerge la poliedricità del genio leonardiano

Una delle prefazioni del libro è stata curata da Ignazio Ravasi, consigliere delegato alla cultura del Parco Adda Nord. Ravasi sottolinea alcuni aspetti importanti dell'opera di Tomio "... da cui, prima di tutto, si evince la poliedricità del genio leonardiano. Uno scienziato a tutto tondo si direbbe oggi, curioso di conoscenza, attento a tutto ciò che lo circondava, dalle fortificazioni del Ducato di Milano lungo l'Adda, allo studio dei flussi dell'acqua del fiume per renderlo navigabile anche nei suoi tratti più tortuosi, quindi ingegnere, meglio ancora idraulico. Poi disegnatore, botanico, appassionato di anatomia. Lo scoprirete leggendo le pagine della nostra pubblicazione".

"Come scoprirete - continua Ravasi - che alle spalle della Gioconda, nel celebre quadro che dà lustro all'Italia nel mondo, ci sia la valle dell'Adda con sullo sfondo il Resegone e la Grigna oltre al ponte di Azzone Visconti. E tra i suoi disegni c'è anche uno scorcio dello sperone su cui attualmente sorge la sede del nostro ente. La 'fotografò' la bellezza di circa 500 anni fa Leonardo Da Vinci, si riconosce facilmente una dimora sulla cima e sotto il corso dell'Adda e il canale della Martesana".

L'autore: "Questo studio è il punto di partenza di una riscoperta e promozione del territorio"

"Con la promozione di questo studio e di questo libro, il Parco ha sanato una lacuna negli studi vinciani che deve essere considerato come il punto di partenza di un processo di riscoperta e promozione del territorio - dichiara invece l'autore del libro Luca Tomio - Come la Valle dell'Arno è la naturale estensione dell'attività fiorentina di Leonardo, così la Valle dell'Adda si pone in diretta continuità con i 25 anni trascorsi a Milano. Con un lascito importante, sia in merito agli studi di regimazione dell'Adda, quindi da ingegnere idraulico, soprattutto in corrispondenza del tratto Brivio-Trezzo, ma anche per quanto riguarda i paesaggi prealpini lecchesi, ma anche più su, verso le montagne terribili e sempre piene di neve che incorniciano Bormio, paesaggi che fanno da sfondo alle opere estreme, dalla Sant'Anna alla Monna Lisa oggi al Louvre. Un patrimonio - conclude Tomio - che può fungere da volano eccezionale per l'attrattività turistica di un territorio sospeso tra le cime dei monti, il corso del fiume e le placide acque del lago".

Francesca Rota: "Copie del libro a biblioteche, luoghi di studio e associazioni"

La presidente Francesca Rota ha quindi aggiunto: "Tra le varie iniziative organizzate dal Parco Adda Nord per il 40esimo anniversario dalla sua istituzione abbiamo pensato anche di affidare allo storico dell'arte Luca Tomio la cura di un testo che ricostruisca l'incommensurabile opera di Leonardo nel territorio oggi ricompreso all'interno della nostra area protetta. Dalle pagine si evince come l'Adda e le sue terre vicine siano stati luoghi estremamente prolifici e di grande ispirazione. Abbiamo così deciso di mettere a disposizione gratuitamente i contenuti di questo libro alla riflessione della cultura italiana e a quella di tutto il nostro territorio, donando copie del volume a biblioteche, luoghi di studio, associazioni culturali e renderci pronti a realizzare presentazioni in ognuno dei 35 Comuni che compongono il nostro ente".

L’iniziativa, promossa dal Parco Adda Nord, gode del patrocinio di Regione Lombardia, città metropolitana di Milano e della soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio di Milano. L’evento di domenica 1° ottobre anche del comune di Calolziocorte.