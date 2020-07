Linee Lecco, Giuseppe Licata è il nuovo Direttore: nomina a ottobre, poi l'affiancamento con Cappello

A partire dal primo aprile 2021 Linee Lecco avrà un nuovo Direttore Generale. Quel giorno si concretizzerà il passaggio di consegne tra Salvatore Cappello, in pensionamento, e Giuseppe Licata: 48enne avvocato, attualmente è impegnato nell'ufficio legale dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria, ma in precedenza è stato presidente del Consorzio Intercomunale Trasporti di Novi Ligure, incarico lasciato a dicembre 2019.

Settantamila euro lordi per il Direttore

Il prossimo Direttore sarà nominato il primo di ottobre e sarà affiancato dall'uscente Cappello, oltre che dall'Amministratore uscente Mauro Frigerio, che andrà in pensione con l'avvento del nuovo anno solare. «Abbiamo dovuto fare un concorso perché in tanti hanno ritenuto che la retribuzione non fosse in linea con le responsabilità», spiega lo stesso Frigerio: lo stipendio lordo iniziale di settantamila euro, quindi, non ha fatto gola ai potenziali candidati; in diciassette si sono iscritti al concorso pubblico, in dodici si sono presentati alla prova scritta e in quattro hanno superato positivamente questo scoglio secondo la Commissione.