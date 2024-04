A Lierna solo polenta e vino: "Qualcuno strappa i manifesti culturali"

Manifesti culturali strappati dai muri e dalle bacheche, scoppia il caso a Lierna. La denuncia arriva da Liu Lamperti, presidentessa dell'associazione Lettelariamente.

"Cosa succede a Lierna? - si interroga - Quando vengono affisse locandine riguardanti incontri culturali, qualche mano particolarmente attiva in paese li strappa immediatamente". Nel mirino dei soliti ignoti, che Lamperti invita a non definire 'vandali', vi sarebbero soltanto le locandine riguardanti incontri culturali: "Niente altro, no agoni, no polente, no vino - prosegue con una punta di sarcasmo - Solo cinema, incontri con autori, e tutto quello che dall'Amministrazione o dalle associazioni viene proposto su argomenti 'non alimentari'".

L'ultimo episodio mercoledì

L'ultimo episodio si è verificato nella giornata di mercoledì. Nel mirino delle "mani particolarmente attive" i manifesti che promuovono gli incontri per 'Un percorso di consapevolezza', iniziativa varata dall'Amministrazione comunale.

"E l'opposizione non ne prende atto? Non protesta? - si chiede e chiede a tutti Liu Lamperti - È molto grave che queste azioni continuino a ripetersi e non richiamino una reazione immediata e di protesta. Non sono vandalismi, sono azioni precise! Hanno un grande e grave significato".