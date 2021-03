Giunta alla sua XX edizione, dal 13 al 21 marzo 2021 in tutta Italia torna la Settimana nazionale per la prevenzione oncologica.

Sette giorni dedicati alla sensibilizzazione sui corretti stili di vita da adottare quotidianamente per ridurre il rischio di ammalarsi non solo di tumore ma anche di altre malattie.

Protagonista e testimonial di diffusione della cultura della prevenzione come metodo di vita resta, come sempre, l’olio extra vergine di oliva. Diversi studi epidemiologici dimostrano infatti che il consumo regolare di questo condimento è inversamente correlato a vari tipi di tumore. Non a caso alla Dieta Mediterranea - ricca di frutta fresca, di verdura e povera di grassi – viene riconosciuto il ruolo di “regina della prevenzione” e patrimonio UNESCO. Testimonial della campagna per questa edizione sono il calciatore Demetrio Albertini e il cuoco Davide Oldani.

Proprio pensando a un’eccellenza del territorio, quale l’Olio di lago lariano prodotto d.o.p., la LILT Associazione Provinciale di Lecco, nell’ambito delle iniziative delle Associazioni LILT lombarde, organizza per giovedi 18 marzo ore 20.30 un webinar a tema dal titolo: “Olio di lago: alimentazione e prevenzione su…quel ramo del lago di Como”.

Relatori:

Giandomenico Borelli – Tecnico Agronomo Assoc. Interprovinciale Produttori Olivicoli Lombardi che collabora con il Consorzio Tutela Olio Extravergine d.o.p. Laghi Lombardi-Lario

Dr.ssa Samuela Priami – Biologa Nutrizionista

Luca Dell’Orto – chef del ristorante L’EK Bristot Contemporaneo di Lecco

Moderatore: dr.ssa Silvia Villa – Oncologa e presidente LILT Associazione Provinciale di Lecco APS

Saluti delle autorità territoriali

L’evento si svolgerà su piattaforma Zoom: