Presto anche a Lecco il limite di 30 km/h: "Città più sicura"

Lecco come Bologna? Nei giorni scorsi, a seguito dell'istituzione del limite dei 30 km/h nel capoluogo emiliano, il dibattito sull'opportunità e sulla reale efficacia di questo provvedimento si è spostata un po' ovunque in Italia, giungendo anche a Lecco. Sui social, inevitabilmente, la bagarre già infuria. Sono nati i partiti del "sì" e quello, ben più folto, del "no", in nome della velocità che caratterizza ormai ogni frangente della nostra epoca.

In realtà anche i lecchesi, nel prossimo futuro, faranno i conti con il limite dei 30 km/h in alcune zone della città. È previsto infatti nell'applicazione del Piano urbano di mobilità sostenibile e nel Biciplan, gli strumenti di pianificazione strategica legati alla mobilità di cui il Comune di Lecco si è dotato negli ultimi anni per avere una visione a lungo termine in un settore nevralgico.

"La nostra priorità è la convivenza tra auto, biciclette e pedoni in sicurezza - conferma a LeccoToday l'assessore cittadina alla Mobilità, Renata Zuffi - Proprio per questo motivo, quando ci siamo dotati del Biciplan, sono state individuate le strade a percorrenza più veloce, con il limite dei 50 km/h, e quelle a obiettivo 'Città 30'. Le prevede la logica per la sicurezza in alcune aree urbane come indicato nel Codice della strada, ovvero dove si verifica una forte promiscuità tra mezzi e pedoni, in assenza di marciapiedi, in presenza di scuole, dove cresce l'incidentalità. Era così anche prima del 'caso Bologna'. È lo stesso Ministero dei Trasporti (che nei giorni scorsi ha emesso una direttiva sull'argomento, ndr) a prevederle, poiché lavora sulla sicurezza urbana. Ci sono studi scientifici che dimostrano come il cono visivo dell'autista si riduca a una velocità di 50 km/h rispetto a 30, e questo in una città affollata può fare la differenza in negativo".

Le aree della città in cui si andrà a 30 km/h

Il ministero presieduto da Matteo Salvini, con la sua nota, non ha fatto altro che ribadire quanto già si sapeva, perché previsto dal Mit e dal Codice della strada: il limite non può essere esteso a tutta la città, ma applicato soltanto lungo le strade più a rischio.

"Il nostro Biciplan ha contemplato un insieme di aree - prosegue Zuffi - Vorrei fosse chiaro a tutti che non si andrà a 30 in tutta la città, ma lo dice anche il buon senso: ci sono strade, penso alle principali, in cui non si potrebbe fare perché la circolazione verrebbe bloccata, e altre in cui è necessario. Il progetto verrà messo a terra un pezzo alla volta, si partirà indicativamente a metà dell'anno in corso dopo averlo strutturato e approvato. Nel caso, dopo averlo verificato in concreto, si apporteranno gli opportuni correttivi. Abbiamo già fatto richiesta al Mit".

Verso le rotatorie definitive

Le polemiche non mancheranno, a Palazzo Bovara lo sanno e non si scompongono. "Se dovessi contare quante persone mi hanno chiamato per collocare i cuscini berlinesi davanti alla Stoppani o per i dossi, e poi quanti hanno polemizzato dopo... - sottolinea l'assessore - Anche per le rotatorie installate negli ultimi due anni: prima c'era chi si lamentava che gli attraversamenti non fossero sicuri perché i veicoli correvano troppo, adesso c'è chi le critica. Io voglio una città sicura. Il messaggio non è certo andare contro le auto, ma salvaguardare i nostri quartieri per usare tutti i mezzi in sicurezza. È la logica della 'Città 30' contemplata nel Piano urbano della mobilità sostenibile".

A proposito delle rotatorie, per quanto tempo ancora dovremo vedere i jersey provvisori? "In via Digione e via Dante le rotatorie definitive saranno approntate nel 2024, mentre la terza all'incrocio con corso Martiri andrà nel 2025".

