Linee Lecco, il 2021 si avvicina: «Investiremo ancora. Un milione per sistemare la "Piccola"»

Linee Lecco va verso la chiusura del 2020 e si prepara per attendere l'arrivo del 2021. L'Amministratore Mauro Frigerio ha "officiato" il breve momento conviviale tenutosi all'interno dell'officina dell'area di piazza Bione: «L’esperienza che abbiamo vissuto ci dovrà e potrà essere d’aiuto per il fururo, sia in termini personali che in termini professionali. Non mancheremo di fare investimenti anche nel 2021, come avete potuto vedere in piazza Mazzini».

Frigerio ha svelato due di questi investimenti: «Abbiamo sottoscritto il contratto d’acquisto per un autobus da noleggio di 22 posti e da poco abbiamo ultimato una riunione per programmare gli interventi straordinari da oltre un milione di euro sull’area della ex Piccola Velocità. Realizzeremo, di fatto, un nuovo parcheggio, oggi non ci sono i nostri standard qualitativi in quell’area. Chiaramente ci saranno altri investimenti che faremo durante l’anno».

Accanto a lui il Direttore Salvatore Cappello e il Vicedirettore Giuseppe Licate: «Nel 2021 vogliamo avviare la bigliettazione elettronica, sarà un anno importantissimo e storico, cambierà la vita degli utenti».

Al termine della cerimonia informale, Frigerio ha voluto salutare anche la dipendente Rosy Corti, che a fine mese lascerà l'azienda partecipata e andrà in pensione, «un traguardo raggiunto con impegno e abnegazione».