Situazione Linee Lecco: lavoratori inquieti, chiesto incontro al Comune

Alla luce delle ultime notizie apprese a mezzo stampa riguardanti LineeLecco e di fronte alle continue richieste di spiegazioni che riceviamo da parte dei lavoratori in merito alla reale situazione in cui verte l’azienda, siamo intenzionati a chiedere un incontro all’Amministrazione Comunale per capire in che modo verranno tutelati i dipendenti della partecipata e per comprendere in modo chiaro e definitivo quali sono le azioni che si intendono portare avanti per risolvere le criticità ormai sotto gli occhi di tutti.

Ci auguriamo che il Sindaco accolga in tempi rapidi la nostra richiesta di confronto.

Il Segretario Generale

Filt CGIL Lecco

Andrea Frangiamore