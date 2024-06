Liste d'attesa più corte? Medici freddi: “Siamo il capro espiatorio per le elezioni”

“Nessuna novità” verso il taglio delle liste d'attesa. Il Decreto Legge varato dal governo per contrastare le liste d'attesa ha scatenato il dibattito sia a livello nazionale che regionale. In realtà, almeno per quanto riguarda la Lombardia, secondo il sindacato regionale Anaao-Assomed che riunisce medici e dirigenti ospedalieri e il suo segretario regionale Stefano Magnone, non vi sono particolari novità.

“Già ora esiste la possibilità di effettuare prestazioni aggiuntive nel tardo pomeriggio e il sabato, ma occorre trovare il personale per farle, visto che si tratta di persone che hanno già lavorato e devono prolungare, volontariamente, il proprio turno - analizza Magnone -. Già ora esiste un monitoraggio delle liste d’attesa a livello sia regionale che di ATS, ma occorre governare il fenomeno mettendo in campo i correttivi. La Regione ha già emanato provvedimenti con risorse aggiuntive per pagare ulteriori prestazioni, tra l'altro imponendo al privato di fare le prestazioni che servono al servizio sanitario e non solo al loro business (per esempio aumentare le visite e non solo le prestazioni strumentali, più remunerative e magari autoindotte). Ma la coperta è corta e il personale sempre lo stesso. Non solo, già adesso esiste una road map verso il CUP regionale, in cui un cittadino possa trovare uno sportello fisico e non solo un call center, che dia una risposta alla richiesta di prestazioni”.

“I medici sono il facile capro espiatorio”

Poi, però, “occorre dare corso a leggi e delibere che dal 2015 prevedono il Cup unico in Lombardia. Non si è mai fatto nulla perché certamente non conviene al privato, ma probabilmente neppure alle Asst, vista la concorrenza che droga il sistema lombardo. Analogamente, già ora vengono chieste ai professionisti sempre più prestazioni, alle quali si aggiunge la gogna della libera professione che, a detta dello stesso ministro, sembra essere una causa diretta delle liste d'attesa. Nulla di più falso, ma un po' di fango addosso ai medici può giovare, almeno si trova un capro espiatorio a ridosso delle elezioni. Un semplice sguardo al rapporto Agenas dimostra con evidenza che le prestazioni in intramoenia rappresentano una piccola parte delle prestazioni totali e sono comunque percentualmente in calo nel 2021, ultimi dati disponibili, rispetto al 2019. In ultimo, il tetto sul personale è stato alzato, tanto da far dichiarare a un partito politico di maggioranza di aver archiviato 'l'era Speranza' dimenticando che il tetto fu posto venti anni fa da governi di centrodestra, in uno dei quali era ministro l'attuale premier. Peccato che in Lombardia anche il tetto vigente non sia mai stato raggiunto, a causa delle difficoltà del sistema a reclutare medici, vista la scarsa attrattività di molte aziende e il clima pesante”.