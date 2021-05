Fra turismo e cinema tornano le proposte di Living Land per i giovani

Anche per l'estate 2021 Living Land, i Comuni degli Ambiti di Bellano e Lecco, insieme ai Comuni di Abbadia, Bellano, Bosisio Parini, Bulciago, Casargo, Cesana Brianza, Costa Masnaga, Dervio, Garbagnate Monastero, Mandello, Molteno, Nibionno, Oggiono, Rogeno, Suello e tanti enti del territorio, promuovono iniziative rivolte alle ragazze e ai ragazzi tra i 18 e i 27 anni per permettere ai giovani di rimettersi in gioco, dopo un altro pesante anno trascorso tra paure e ristrettezze, in attività utili e costruttive per sé e per la comunità. Due i bandi aperti in questi ai giorni, ai quali sarà possibile candidarsi entro la fine di maggio.

Estate negli uffici turistici e nei musei

Il primo è "Estate negli uffici turistici e nei musei", promosso insieme ai Comuni di Bellano, Casargo, Dervio e Mandello del Lario in collaborazione con l'Ufficio di Piano dell'Ambito di Bellano. Il progetto prevede l'inserimento dei giovani selezionati negli uffici turistici e/o dei musei di Bellano, Casargo, Dervio e Mandello del Lario nel periodo compreso tra giugno e settembre 2021, tramite un contratto di collaborazione occasionale che stabilisce un'indennità economica proporzionale al monte ore effettuato. I partecipanti riceveranno una formazione tecnica e potranno sempre fare riferimento a un tutor, che garantirà un'attenzione educativa allo svolgimento delle attività. Attività che riguarderanno l'assistenza ai turisti diretta, telefonica o via mail, l'aggiornamento del sito web e delle pagine social delle strutture, la gestione dei contatti delle strutture turistiche, l'esposizione del materiale promozionale, il presidio dei siti museali, storici e turistici, levisite guidate. I requisiti necessari per partecipare al bando riguardano l'età (tra i 18 e i 27 anni), la conoscenza della lingua inglese, la predisposizione al lavoro con il pubblico e ladisponibilità di almeno un mese part-time. Sarà avvantaggiato chi, oltre a questi requisiti fondamentali, conosce il territorio in cui si andrà ad operare e ha residenza o domicilio nei Comuni di Bellano, Casargo, Dervio e Mandello del Lario. Le candidature a questo bando resteranno aperte fino a domenica 23 maggio 2021.

Rassegna cinematografica all'aperto

La seconda opportunità offerta da Living Land insieme ai Comuni di Abbadia, Bellano, Bosisio Parini, Bulciago, Cesana Brianza, Costa Masnaga, Garbagnate Monastero, Mandello del Lario, Molteno, Nibionno, Oggiono, Rogeno, Suello e in collaborazione con gli Uffici di Piano degli Ambiti di Lecco e Bellano, il progetto Strada Facendo, il progetto Valoriamo e il Cfpp di Lecco, è il bando "Rassegna cinematografica all'aperto". In questo caso saranno selezionati cinque giovani tra i 17 e i 28 anni che, guidati da un tutor esperto, progetteranno una rassegna di cinema all'aperto di sei proiezioni. I partecipanti avranno la possibilità di cimentarsi nella definizione dei film della rassegna, nella promozione e comunicazione dell'evento, nella gestione organizzativa delle serate. Anche in questo caso è prevista la copertura assicurativa Rc e infortuni e l'erogazione di un’indennità economica di 500 euro lordi. Per partecipare, oltre all'età prevista, è necessario avere la motivazione necessaria per mettersi in gioco e lavorare in gruppo, unita alla passione per il cinema e l’organizzazione di eventi. Per questo bando le candidature chiudono il 26 maggio 2021.

«Nuova alleanza tra amministratori locali, giovani e enti del territorio»

«Tra didattica a distanza, sospensione delle attività sportive, culturali e ricreative, nonché mancanza generale di occasioni d'incontro con i propri coetanei, i giovani sono stati tra i più colpiti dalle restrizioni anti-Covid. È quindi fondamentale per chi ha a cuore lo sviluppo delle proprie comunità, sostenere e promuovere iniziative per e con i giovani accompagnandoli nel percorso di crescita e fornendo loro occasioni di impegno partecipazione e socializzazione, per costruire una nuova alleanza tra amministratori locali, giovani e enti del territorio» affermano il presidente Ambito Distrettuale di Lecco Sabina Panzeri e il presidente dell'Ambito di Bellano Fernando De Giambattista, copromotori dell'iniziativa.

È possibile prendere visione di entrambi i bandi sui siti degli Ambiti di Bellano e di Lecco (e dei Comuni) e di Living Land all’indirizzo www.livingland.info; da quest'ultimo sito è poi possibile candidarsi attraverso la compilazione della domanda online. Per avere informazioni è possibile scrivere all'indirizzo livingland.giovani@ consorzioconsolida.it.