Formazione e locali amici: il progetto InAUT fa passi in avanti

Il prezioso progetto InAUT continua a crescere. Presentato durante lo scorso mese di marzo, si pone l'obiettivo ambizioso di aumentare l'inclusione per coloro che sono portatori dei disturbi dello spettro autistico: il progetto è nato dal lavoro di equipe del Nucleo Funzionale Autismo (NFA) della SC di Neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza dell’ ASST di Lecco all’interno del pregresso progetto regionale Pervinca (Per una Visione Inclusiva e Continuativa dell’Autismo), che, in accordo con gli obiettivi presenti nel Pora (Piano Operativo Regionale Autismo) e con l’avvio dei nuovi progetti Autinca e Diapason anch’essi dedicati all’autismo, prevede la sensibilizzazione del territorio su questo tematica e l’avvio di iniziative rivolte alla Città di Lecco volte in particolare all’inclusione di adolescenti/giovani adulti con Disturbo dello Spettro Autistico (ASD) in contesti ecologici naturalistici. Sono già stati svolti una serie di incontri di IN-Formazione per favorire interventi di prossimità, promuovere esperienze di inclusione, diffondere pratiche di salute preventiva e condividere informazioni e risorse in merito. L'appoggio avviene anche tramite l'indirizzo InAut@asst-lecco.it.

Gli adesivi InAUT sulle vetrine di Lecco

Alla conclusione dei corsi sono stati consegnati i primi adesivi, delle vetrofanie che gli esercenti hanno potuto applicare e che testimoniano la presenza di un locale amico: l’ultimo decennio ha portato a un incremento della prevalenza, arrivando a un caso ogni quaranta persone. Il servizio di Neuropsichiatria infantile segue 250 pazienti minori con il disturbo dello spettro autistico: l’Asst ha creato da tempo un gruppo di lavoro sullo sviluppo in età adulta che sta seguendo circa 50 pazienti. I primi test vengono fatti dai pediatri di libera scelta nel bilancio di salute eseguito entro i primi 18 mesi di vita.

Pubblici esercizi

Gianola Cafè

Frigerio

La Bottega del Maiale

Hemingway

Il Caffè

Plaza Cafè

Cartolibrerie/edicole

IBS Libraccio

Libreria Volante

Libreria Cattaneo

Edicola Michele Preda

Edicola Alberto Galli

Alberghi

Hotel Promessi Sposi

Royal Victoria

Hotel Bellavista

Villa Maggie - Paola Combi

Abbigliamento/Calzature

Kammi Calzature

Legea

Patagonia

Bisbino

“Il lavoro è stato impostato con le tre associazioni di categoria della città e non ci fermeremo qui, del resto gli incontri sono stati molto partecipati”, ha spiegato brevemente Alberto Riva, direttore di Confcommercio Lecco, durante un momento organizzato con la stampa.

Ottaviano Martinelli, direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Asst Lecco, dirige le operazioni: “Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare percorsi d’inclusione per giovani e adulti, cominciando dalla città di Lecco. Come realizzarli? Inclusione è un termine che si usa spesso, si parte dal lavoro comune con realtà imprenditoriali e istituzionali; abbiamo già messo a terra delle iniziative di sensibilizzazione importanti, ma il processo è sempre in movimento”.

Tutto viene racchiuso nel simbolo "InAUT", “che richiama il processo d’inclusione e autismo, ingloba uno spettro di colori che richiamano gli spettri del disturbo autistico, il Resegone e un dodecaedro che simboleggia la partecipazione del territorio. Recentemente si è tenuto un festival sull’autismo in Regione e la nostra esperienza ha suscitato un significativo interesse per le cose che sono state fatte tra Leggermente, incontri nelle scuole altri incontri informativi. Questo logo segnala un luogo sicuro”. La città di Lecco è una partenza: “Qui con noi c’è la Provincia perché spero che la proiezione sia di questo genere”.

Nel team c'è Grazia Giana della neuropsichiatria infantile dell'Asst Lecco: “Il 6 aprile abbiamo tenuto un incontro che ha raccolto persone di ogni estrazione, più di 200 al Politecnico. Il territorio è pronto per affrontare questa tematica, gli esercizi del centro città riceveranno delle vetrofanie da applicare in segno di accoglienza; dall’altra parte i cittadini del territorio sanno che gli esercenti si stanno muovendo per rendere inclusive le attività: abbiamo già avuto tante richieste per l’accesso a brevi corsi di formazione che stiamo mettendo in campo”. Gli esercenti si stanno muovendo: “Loro stessi stanno pensando a degli eventi da organizzare sul territorio, che ci dimostra la sua fertilità”.

Con lei l'educatrice Arianna Ravo, sempre in forza all'Asst Lecco: “Le azioni sono capillari e vogliono far ritrovare una miglior qualità della vita alle persone. Sono azioni importanti che ci aspettiamo possano incidere nella vita di tutti riconnettendo il tessuto relazionale. Le richieste stanno arrivando da fuori i confini cittadini. I ragazzi sono stati entusiasti quando hanno consegnato i loghi: per loro è importante sapere che ci saranno delle persone in grado di accoglierle, permettendo loro di uscire in autonomia in città. Il progetto è di grande umanità e vicinanza, portando ad avere un impatto incredibile nella vita”.

I loghi arriveranno anche sugli uffici pubblici? “Abbiamo dato la disponibilità e abbiamo ricevuto delle richieste, stiamo costruendo delle azioni con il passare del tempo. Di tempo ce n’è, da qui al 2026, per costruire il percorso: pensiamo a un corso da erogare a distanza”.

In tema settore pubblico, il consigliere provinciale delegato Carlo Malugani ha ribadito l'importanza dell'iniziativa: “Come ente facciamo tante azioni rivolte allo spettro autistico. Le istituzioni devono avere un impegno assoluto verso queste persone e come Provincia abbiamo siglato un protocollo per l’adesione alle iniziative di Asst Lecco, di conseguenza siamo aperti. Personalmente voglio che ci sia della sinergia per procedere con lo sviluppo del territorio”.