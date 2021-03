Lockdown e zona rossa nel weekend, venerdì la decisione sulle modifiche al dpcm anti-Covid

Stretta anti coronavirus con lockdown nel weekend e zona rossa (cosa si puo fare), tutto rimandato a venerdì: la decisione ancora non è stata ancora presa dal Governo, ma la direzione sembra proprio quella di una stretta delle misure per il contenimento del covid. La parola finale spetterà però al Consiglio dei ministri, dopo l’analisi dei nuovi dati.

Venerdì si decide sul lockdown nei weekend

È quanto emerge dall'incontro tra il premier, Mario Draghi, e la cabina di regia tra Governo e Comitato tecnico scientifico, che nel suo ultimo parere ha consigliato l’adozione di misure più severe, con tutta l’Italia in zona rossa nei weekend. Draghi e i ministri Mariastella Gelmini, Dario Franceschini, Elena Bonetti, Giancarlo Giorgetti, Roberto Speranza, Daniele Franco, Stefano Patuanelli e Patrizio Bianchi hanno quindi ascoltato il report del presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro e del direttore del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli.

I dati non sono positivi: nelle ultime 24 ore ci sono stati 22.409 nuovi casi e 332 morti, con un aumento di tasso di positività e impiego di terapie intensive. Per giovedì sono attesi nuovi dati sulla diffusione del contagio che saranno oggetto di un nuovo esame. Poi, venerdì, sarà presa la decisione definitiva. “Ma se i dati sono questi è veramente difficile non prendere subito misure più severe, anche tenendo conto del fatto che ancora non siamo al picco”, spiega un ministro presente all’incontro.

Convocata la Conferenza Unificata Stato-Regioni

Del resto, nel frattempo, a livello locale molti amministratori sono già corsi ai ripari e si sono portati avanti. In Lombardia già da giovedì scorso ma le misure potrebbero inasprirsi dopo la decisione dell'Esecutivo. Alle 14.30 di giovedì, la ministra Maria Stella Gelmini ha convocato la Conferenza Unificata Stato-Regioni, in cui è prevista un’informativa del Ministro della Salute sul Piano vaccini e sulle misure per fronteggiare l’emergenza. Anche il parere delle Regioni, poi, sarà alla base della decisione di Draghi e del governo.