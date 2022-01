Fontana: "Calano tutti i parametri, la Lombardia resta in zona gialla"

"Si conferma la frenata dei contagi e la Lombardia resta in zona gialla, anche nel consueto monitoraggio settimanale della cabina di regia di Iss e Ministero della Salute". L'annuncio è stato dato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 28 gennaio, dal presidente della Lombardia Attilio Fontana in un post sulla sua pagina Facebook dedicato alla situazione covid nella nostra regione.

Nel testo, il Governatore sottolinea inoltre che "calano tutti i parametri: l'incidenza sui 100.000 abitanti si attesta 13,6, sotto la media nazionale che è 15. Scendono anche i livelli di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e area medica".

"Ora c'è la necessità di rimettere in moto l'economia e la vita"

"Ora attendiamo - prosegue il presidente Fontana - che il Governo accolga le richieste che abbiamo avanzato in sede di Conferenza delle Regioni: eliminare la classificazione in zone e semplificare le quarantene, soprattutto in ambito scolastico, concentrandosi in particolare sui positivi sintomatici. La Lombardia e il Paese intero hanno la necessità di rimettere in moto l'economia e la vita".