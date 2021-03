Vaccini anticovid: in Lombardia al 15 marzo somministrate 1.071.357 dosi, 218.021 le adesioni del personale scolastico

Per quanto riguarda il territorio di Ats Brianza da inizio campagna vaccinale 37.347 persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino, 6.542 anche la seconda

In Lombardia, al 15 marzo, sono state somministrate 1.071.357 dosi di vaccino anticovid. Di queste 732.640 sono prime dosi e 338.717 sono seconde dosi. Lo hanno reso noto oggi gli uffici della Regione.

Gli over 80 che hanno diritto alla vaccinazione, in Lombardia, sono 725.923, di questi hanno aderito 592.146 (82%). A questa mattina, tra gli aderenti, sono state somministrate 236.181 dosi. Dall'inizio della campagna over 80 del 18 febbraio, sono state somministrate complessivamente (1° e 2° dose) a questa categoria di cittadini 236.181 vaccini.

Nella giornata di ieri, lunedì 15 marzo, hanno ricevuto la prima dose di vaccino anticovid nell'ambito della fase "1 ter" 8.843 anziani a cui si aggiungono i 4.149 che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino, per un totale di 12.992 dosi somministrate agli over 80.

La vaccinazione under 80 ieri ha riguardato 8.896 persone tra I e II dose. Complessivamente nella giornata di ieri sono state somministrate 21.888 dosi di vaccino anti Coronavirus. Tra questi 7.937 riguardano il personale scolastico. Ad oggi, inoltre, sono 218.021 le adesioni del personale scolastico.

Per quanto riguarda in modo più specifico il territorio di Ats Brianza (Lecco e la sua provincia, Monza e Vimercate) da inizio campagna vaccinale 37.347 persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino, 6.542 anche la seconda. Nella sola giornata di ieri - segnata dalla precauzionale sospensione di AstraZeneca a metà pomeriggio - sono state vaccinati 1.123 componenti del personale scolastico.