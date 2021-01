La zona gialla scatterà lunedì, Fontana: «Penalizzate le tante attività già pronte a ripartire domani»

Il passaggio dalla zona arancione alla gialla in Lombardia e quindi anche nel territorio lecchese scatterà a partire da lunedì 2 febbraio. Lo ha ricordato anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, lasciando intendere una critica al ministero per il giorno di ritardo rispetto ai casi precedenti. «A seguito di precisazione da parte del Ministero della Salute, l'ordinanza entrerà in vigore da lunedì e non da domenica come per le precedenti - ha commentato Fontana in un post su Facebook - Non ci resta che prenderne atto perché la decisione è sopra la nostra testa e al di là delle nostre volontà. Sono sicuramente penalizzate le tante attività già pronte a ripartire da domenica».

Il Governatore ha poi lanciato un appello a tutti a non abbassare la guardia contro il covid, rispettando tutte le normative di sicurezza. «La Lombardia passa in zona gialla: bene, sono nolto contento di questa notizia. È stata una settimana certamente difficile. Abbiamo lottato: come attestato dai dati, i lombardi meritano questa riduzione delle restrizioni a seguito di tanti sacrifici fatti. Occorre però mantenere sempre alta l'attenzione verso il virus. Proprio perchè è stato faticoso ottenere questo risultato, voglio invitare tutti a mantenere dei comportamenti rispettosi delle regole - ha aggiunto Fontana - rispettosi delle precauzioni che in questi mesi abbiamo sempre comunicato per fare in modo che la situazione possa ulteriormente migliorare e si possa mantenere questa riacquistata, parziale, ma importante libertà».