Valmadrera: il giovane Lorenzo Canali vola in Brasile, farà il volontario

Il lecchese vi rimarrà per un anno come volontario in una missione dell’OMG (Operazione Mato Grosso)

Un nuovo volontario è in partenza da Valmadrera. Lorenzo Canali il prossimo 5 marzo partirà per il Brasile, dove rimarrà per un anno come volontario in una missione dell’OMG (Operazione Mato Grosso). «Nella mia comunità di Valmadrera celebreremo due messe di saluto, una il 27 febbraio alle 18 e una il 3 marzo alle 18.30. Entrambe di svolgeranno nella Chiesa Parrocchiale», spiega il giovane.

Lorenzo è impegnato da cinque anni con questa associazione di volontariato ed è figlio di Beppe Canali, presidente del Fondo Silveri e già presidente della Polisportiva e di Daniela, insegnante storica della scuola materna, nonchè fratello di Valeria e Padre Alessandro, giovane missionario del Pime.