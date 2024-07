Lotta a bullismo e cyberbullismo: 330 mila euro per i progetti lecchesi

"Regione Lombardia è accanto ai più fragili che vanno protetti dai soprusi dei bulli". Lo ha affermato il consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini nel corso dei lavori della commissione sostenibilità sociale, casa e famiglia in merito all’informativa sullo stato di attuazione della legge contro bullismo e cyberbullismo.

"Gli strumenti messi in campo dai Piani di azione previsti dalla legge regionale - prosegue Zamperini - sono frutto della coprogettazione con i territori e prevedono uno stanziamento ad hoc, aumentato nel 2023 con ulteriori 500 mila euro per un totale di 2,7 milioni di euro. Gli interventi attuano una vera integrazione socio sanitaria ed educativa. Politiche che devono continuare a promuovere lo scambio continuo con le scuole. Queste iniziative hanno permesso di raggiungere 3.400 ragazzi e più di 190 destinatari tra genitori e docenti".

"Per l’Ats Brianza - spiega il consigliere regionale lecchese - grazie a un investimento di circa 330.000 euro, le azioni sono protagoniste di una forte integrazione degli 8 ambiti e delle politiche per famiglie e minori. Sui territori sono stati promossi 24 progetti in collaborazione con l’ufficio scolastico territoriale con l’obiettivo di costituire un team di emergenza in grado di sostenere le vittime di questo fenomeno".

"La legge funziona, pur con margini di miglioramento nel potenziare le sinergie tra gli enti e il numero di comuni coinvolti. Proprio oggi, insieme al sottosegretario a sport e giovani Lara Magoni abbiamo accolto in Regione Giada Canino, una ragazza con sindrome di down e campionessa di danza di Calolziocorte convocata agli special olympics, vittima di cyberbullismo".

La convocazione di Giada ai Giochi mondiali di Torino 2025 è la vittoria più bella, anche contro gli haters. "La storia del suo riscatto è legata allo sport, ambiente con maggiori anticorpi rispetto ad atteggiamenti poco sportivi come quelli dei bulli. Gli investimenti per contrastare questo fenomeno sono davvero importanti".