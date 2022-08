Lotta allo spaccio di droga davanti alle scuole: in arrivo fondi per Calolzio, Merate e Casatenovo

In vista della ripresa dell’anno scolastico da parte del Ministero dell'Interno sono stati individuati fondi per 5,5 milioni di euro per 410 comuni italiani. Tra questi comuni ce ne sono anche tre della provincia di Lecco: si tratta di Merate, Casatenovo e Calolziocorte.

"I finanziamenti verranno destinati ad iniziative per contrastare il fenomeno dello spaccio dinanzi agli edifici scolatici - riferisce il Segretario provinciale della Lega, Daniele Butti - Queste misure sono state rese possibili grazie all’impegno della Lega e soprattutto di Matteo Salvini, che ha avviato i progetti nel 2018, e al sottosegretario Nicola Molteni. La Lega da sempre si batte per la sicurezza dei cittadini e per la salvaguardia dei nostri giovani. Quando diciamo più sicurezza è anche perché si pensa a misure come questa".