La carica dei (quasi) mille: un altro successo per la Lucciolata

Il rinvio di una settimana per la pioggia e anche ieri sera una situazione meteo non delle migliori. Nonostante ciò, la Lucciolata - corsa simbolo della Valle San Martino giunta alla sua 42esima edizione - è stata successo con ben 987 iscritti alla partenza allestita come sempre all'oratorio del Pascolo, dove ora continuerà la festa parrocchiale fino a domenica 11 giugno.

Nella serata di sabato 3 giugno, grandi e bambini hanno corso o camminato lungo il percorso di circa 5 chilometri allestito tra Calolziocorte e Vercurago, con arrivo sempre in oratorio per la cena, la festa e le premiazioni. Primi a tagliare il traguardo della Lucciolata 2023 sono stati, nell'ordine: Andrea Plebani, Roberto Montesano e Roberto Frigerio. Tra le donne le più veloci sono state invece Serena Mascheri, Elena Arrigoni e Paola Secomandi.

Molto soddisfatto lo staff di volontari coordinati da Roberto Riva e dal parroco don Andrea Pirletti. Presenti per la consegna dei premi anche il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi e quello di Vercurago Paolo Lozza. Riconscimenti e applausi sono andati anche a diversi altri partecipanti, in particolare ai componenti il gruppo più numeroso (quello dell'oratorio del Pascolo), ai corridori meno giovani Ilda Fioretti e Mario Sala, e ai bambini più piccoli iscritti, Sveva e Tommaso. Sotto, alcune immagini delle premiazioni