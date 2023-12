Ballabio si accende per l'arrivo del Natale

Ballabio si prepara per l'arrivo del Natale. L’amministrazione comunale ha organizzato la cerimonia di accensione delle luminarie natalizie, invitando la cittadinanza a partecipare al momento: appuntamento per le 18 di venerdì 1° dicembre presso il parco della villa comunale. La cerimonia sarà accompagnata da cioccolata calda, vin brulè e dolci per un momento conviviale con tutti i partecipanti.

“Desideriamo ringraziare coloro che hanno reso possibile tutto ciò - spiegano gli assessori Paola Crotta e Barbara Crimella -. Oltre al Comune, infatti, hanno contribuito generosamente commercianti, imprenditori, artigiani, liberi professionisti, istituti bancari, ma anche normali cittadini, dimostrando, con il loro contributo, la voglia di mantenere vivo il senso del Natale”.