Bione, nuove luci per la pista d'atletica: tempo di collaudo

Avanzano i lavori al Bione. Martedì è stata eseguita la prima accensione dei fari installati lungo la pista di atletica. In queste settimaneè stata eseguita la posa del nuovo impianto, opera di cui si era parlato già nel corso dell'estate 2022. Allora erano stati approvati i progetti definitivi per un costo totale superiore al milione di euro. I tecnici della Livio Impianti, azienda incaricata di eseguire i lavori, in questi giorni hanno eseguito la prima accensione delle luci a led, che dovrebbero garantire un'efficienza simile a quella di cui si gode da qualche tempo allo stadio "Rigamonti-Ceppi".

Tramite la determinazione dirigenziale dello scorso 27 febbraio i lavori sono stati aggiudicati al raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla società Ige Impianti Srl (capogruppo mandataria) di San Giustino (Perugia) e dall’impresa mandante di Bosisio Parini per un importo contrattuale di 473.758,87 euro netti, cui va sommata l'Iva del 10% (521.134,76 euro). Il contratto con l’Ati è stato sottoscritto con scrittura privata il 13 aprile.

Lo scorso 19 settembre è stata apportata una modifica al contratto a causa del protrarsi delle attività di analisi eseguite sulle terre di scavo che prevede un incremento dell’importo contrattuale di 15.624,06 euro. Il totale dei lavori è conseguentemente salito a 536.758,82 euro, mentre il quadro economico non si è spostato dai 645.210,28 euro.

I lavori al "Bione": luci, spogliatoi e corsia coperta

I fondi necessari arrivano anche dalla convenzione stilata da Comune di Lecco e Regione Lombardia per un finanziamento pari a due milioni di euro dal Palazzo milanese nell’ambito del programma degli interventi per la ripresa economica, ribattezzato Piano Marshall da Fontana&Co.

La prima quota del contributo, pari a 600mila euro, è stata erogata dalla Regione il 7 giugno 2021. 53.633,18 sono stati utilizzati dal Comune stesso per quanto riguarda la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, della progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori, misura e contabilità lavori e la redazione del certificato di regolare esecuzione.

Stando a quanto riferito nel documento approvato a suo tempo dalla Giunta, sono state previste due variazioni di bilancio per l’aumento del Quadro Economico degli interventi, “conseguente ai maggiori costi e all’incremento prezzi” e si fa riferimento al Decreto Aiuti convertito in legge lo scorso 15 luglio 2022.

Il 12 settembre, infine, è stato effettuato il subappalto per quanto riguarda la costruzione dei nuovi spogliatoi a servizio del campo 1: l'Impresa Bertola Costruzioni S.r.l. di Morbegno (Sondrio), che si è aggiudicata l'appalto a novembre 2022, ha chiesto l'autorizzazione - concessa - per subappaltare alla Romeri Metalcostruzioni Srl di Castione Andevenno (Sondrio) l'esecuzione delle opere di carpenteria per un importo presunto di 148.551,17 euro oltre Iva.