8mila euro per le nuove luci di Valmadrera

Nuovi lampioni a Valmadrera. Prosegue la sostituzione dei punti luce non funzionanti in città: nei giorni scorsi è stato terminato l'intervento tra le vie XXV Aprile, Casnedi, Manzoni, Santa Vecchia, Pascoli, IV Novembre, S. D'Acquisto, S. Martino, Chiari, Mons. Pozzi, Grigna, S. Giuseppe, con una spesa complessiva di circa 8mila euro deliberata dall'apposita determinazione del responsabile dell'area lavori pubblici del Comune. Altri interventi sono previsti nei prossimi giorni, in attesa della contrattualizzazione col nuovo gestore, dopo che l'amministrazione ha provveduto all’acquisto oltre mille punti luce.

Trovato il gestore dell'illuminazione pubblica

“La sostituzione è stata effettuata con nuovi e più performanti apparecchi a tecnologia led, che consentono sia un miglior effetto illuminotecnico che un risparmio energetico. Le operazioni di sostituzioni sono state affidate alla società Enel So.le S.r.l. di Milano - spiega il geometra Giovanni Sala del settore lavori pubblici -. Nelle more delle procedure che stanno portando l'amministrazione comunale all'affidamento in concessione della gestione e dell'efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione presenti sul territorio comunale, che a breve verrà contrattualizzata con il nuovo gestore individuato a seguito di gara di project financing, si sta comunque monitorando la situazione degli apparecchi più vecchi e obsoleti a vapori di mercurio non più a norma di legge che vengono segnalati, al fine di garantire idonee situazioni di sicurezza sulle strade cittadine”.