Lecco, accese le luminarie natalizie. «Grazie ai commercianti: ritardi dovuti ai contrattemi del Comune»

Nonostante la drammatica emergenza del Coronavirus, anche quest'anno i commercianti di Lecco si sono dati da fare per "accendere" le festività natalizie grazie alle luminarie. Complessivamente le adesioni sono state oltre 150 e interessano non soltanto le vie del centro cittadino. Molte le conferme, ma anche le new entry, a testimonianza della volontà dei negozianti (ma anche di qualche privato cittadino) di dare il proprio contributo per creare un clima di festa per la città anche in un momento complicato come questo. Dalla serata di mercoledì 2 dicembre anche le vie del centro cittadino, come quelle di altri rioni, sono state illuminate.

«Ritardi dovuti al Comune»

«La risposta arrivata da parte degli esercenti lecchesi è stata decisamente buona anche in un anno difficile come quello che stiamo vivendo - commenta il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva -. Gli organizzatori si sono mossi per tempo e tutte le richieste erano già state portate avanti in estate. L'idea era di accenderle nello scorso week-end ma non è stato possibile. Purtroppo l'Amministrazione comunale ha avuto dei contrattempi non preventivati con il fornitore di energia elettrica e quindi finora le luminarie erano rimaste spente». Le spese per le luci di Natale vengono sostenute da commercianti aderenti, mentre il Comune di Lecco si fa carico delle spese dell'energia elettrica.

Quest'anno, come successo nel 2019, il coordinamento delle adesioni alle luminarie è stato affidato, nell'ambito di "Luci su Lecco", a Maria Elisa Anghileri di P.E.H. Agency. Confermata anche l'insegna luminosa "manzoniana" sul lungolago con l'incipit dei Promessi Sposi "Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti". Ai commercianti aderenti alle luminarie è stata omaggiata una vetrofania da esporre nel proprio esercizio; l'attività viene inoltre promossa tramite i canali social dell'iniziativa.