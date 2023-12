Lavori a Parè, progetto approvato. La Giunta comunale, nella seduta dello scorso 22 dicembre, ha approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all’intervento dal nome "Illuminazione della passeggiata a lago e del locale guardiana con servizi igienici", redatto dagli uffici tecnici comunali, che comporta una spesa complessiva di 150mila euro. Come spiegato qualche settimana or sono, la spesa di è finanziata per 75mila euro mediante i fondi regionali del Bando Ares ("Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale"), per altri 75mila euro con fondi propri da individuare nel bilancio comunale.

Il "nuovo" lungolago di Valmadrera

Il capitolo scelto è il 7012210, “che presenta disponibilità di 101mila e 250 euro sul Bilancio 2023, 41mila 250 euro sul bilancio 2024 e 7mila 500 euro sul bilancio 2025. Il progetto denominato "Mil – mobilità integrata lacuale: una nuova esperienza per vivere quel ramo del Lago di Como", ha come finalità “quella di attuare un programma di interventi finalizzati alla riqualificazione dei servizi terra/lago, alla migliore fruizione del waterfront con l’obiettivo di incrementare l’attrattività turistica sul Lario Orientale e favorire l’insediamento di nuove realtà imprenditoriali con il conseguente aumento dell’occupazione. Per il Comune di Valmadrera prevede la realizzazione nel corso del 2024 dell’illuminazione della passeggiata a lago e del locale guardiana con servizi igienici, in modo particolare a supporto dell’attività relativa alla navigazione lacustre”.

Il lavoro che vede coinvolte Regione Lombardia, Provincia di Lecco e i Comuni di Malgrate, Perledo e Valmadrera è iniziato nel 2022.

Ampliando lo sguardo, l'accordo comprende: