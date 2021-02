Fotografie da premio: Luigi Rota vince il concorso indetto da One Eyeland

La bravura di Luigi Rota come fotografo di matrimoni (e non solo) è riconosciuta a livello nazionale e non solo, ma il conosciuto professionista lecchese, titolare dello studio attivo a Belledo dal lontano 1970, aggiunge un altro premio int alla sua collezione. Il noto portale One Eyeland ha selezionato uno scatto realizzato a Malgrate, con Lecco sullo sfondo, come il migliore per la categoria "Migliori dieci fotografi di matrimoni 2020 - Italia" nell'ambito del concorso internazionale dedicato ai professionisti del settore sparsi per il mondo.

Non solo, anche altri scatti, tra cui due realizzati presso l'Alpe di Giumello, hanno ricevuto il premio bronzo. «Spesso partecipo a contest internazionali, proponendo anche immagini di paesaggi e montagne che rappresentano il nostro territorio, a cui sono molto legato», ha spiegato Rota.





Luigi Rota: la biografia (da oneeyeland.com)

Fotografo con 35 anni di esperienza, lavora in molti campi della fotografia, insegnante di fotografia e viaggiatore. Luigi Rota nasce nel 1973 e all'età di 14 anni inizia subito la sua formazione e avventura nel mondo della fotografia. Oggi titolare di FOTOROTASTUDIO e coordina un team di fotografi e videomaker professionisti. Tra i primi fotografi pionieri in Italia nel portare il reportage nella fotografia di matrimonio, cambiando stile e tecniche e creando immagini dinamiche, fuori dagli standard e piene di emozione e creatività. Riceve importanti riconoscimenti e qualifiche internazionali ed entra a far parte delle più importanti associazioni di fotografi professionisti del mondo, riunendo i migliori fotografi di matrimonio del mondo. Molte delle sue immagini vengono utilizzate per riviste di settore, mostre, libri, pubblicazioni e vincono importanti concorsi fotografici in tutto il mondo. Insegnante di fotografia tiene corsi e workshop di fotografia a più livelli in tutta Italia. Viaggiatore prima per passione in giro per il mondo, poi per lavoro, dal 2017 organizza viaggi fotografici per fotografi. Collabora con Nikon Italia come docente "Nikon School" e fotografo NPS. Collabora con numerose agenzie e aziende del settore tra cui "Celebra Album" nominata Ambassador Academy e testimonial e con il gruppo Rikorda e anche Ambassador Profoto Italia. La sua tecnica è in continua evoluzione e dedica molto tempo alla ricerca e alla sperimentazione

Il portale "One Eyeland - Fotografi famosi"

One Eyeland è il miglior sito di condivisione di foto che offre i migliori fotografi e fotografie famose. La galleria di immagini curata abbraccia una moltitudine di discipline fotografiche che includono commerciale, pubblicitario, moda, automobilistico, prodotto, ritratti, bellezza, paesaggio e molto altro. Il sito di condivisione di foto presenta i migliori momenti salienti come Picture Of The Day, Picture Of The Week, Photographer Of The Week e Photographer Of The Month. Con oltre 122,700 membri attivi, oltre 5,000+ fotografi in primo piano e 232,500+ foto inviate, ci sarà sempre qualcosa da scoprire.