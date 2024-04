Luna park, domenica ultimi giri di giostra con lo sconto

Come accaduto a Pasquetta, l'ultimo giorno del PasquaPark porta in dote agli avventori un gradito sconto.

Domenica 7 aprile 2024 (dalle 10.30 alle 12.30) al luna park di Lecco è in programma una nuova giornata di sconti, con l'accesso ribassato di 1 euro su tutte le attrazioni presenti in zona Bione. Un pensiero speciale con cui gli organizzatori vogliono addolcire le festività pasquali di grandi e piccini.

Le 44 attrazioni del PasquaPark di Lecco sono aperte fino a domenica 7 aprile 2024 con orari differenti nelle due diverse aree. In Riva Martiri delle Foibe la struttura sarà aperta nei feriali dalle 15 alle 22 e nei festivi dalle 10.30 alle 22 (salvo maltempo).

In zona Bione, invece, tutte le attrazioni del luna park sono aperte nei feriali dalle 15 a mezzanotte e nei festivi con orario continuato dalle 10.30 a mezzanotte (salvo maltempo). Da anni dispensatore di gioia e divertimento per grandi e piccini, anche nel 2024 il tradizionale luna park ha colorato il periodo pasquale lecchese, regalando spensieratezza a bimbi e famiglie ma anche adrenalina e festa per i più intrepidi.