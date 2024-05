Nuovo lungolago di Lecco, ecco la segnaletica: come cambia la viabilità

Come da programmi hanno preso il via oggi le operazioni preliminari per la realizzazione del nuovo lungolago di Lecco, progetto Waterfront. È stata apposta la segnaletica orizzontale e si è provveduto alla posa della segnaletica verticale necessarie all'entrata in vigore delle modifiche alla viabilità sul lungolago per l'allestimento del cantiere.

L'avvio dei lavori segue la chiusura dell'iter amministrativo che ha visto la validazione definitiva del progetto esecutivo, in conformità con il parere vincolante espresso dalla Soprintendenza.

Come cambia la viabilità sul lungolago

Il primo degli otto lotti d'intervento riguarderà l'area del marciapiede a monte di lungolario Cesare Battisti. Pertanto, in data 13 maggio, entrano in vigore le modifiche viabilistiche che prevedono l'istituzione del senso unico su via Nava (a salire) nel tratto compreso tra via piazza Cermenati e via Parini, e l'obbligo di svolta a destra al termine di via Parini (scendendo, in direzione via Nava). Provenendo da nord (Abbadia Lariana), all'altezza del semaforo dell'Imbarcadero, è istituito l'obbligo di proseguire dritti in direzione Canottieri. Allo stesso tempo saranno spostati, in maniera temporanea, gli attraversamenti pedonali nell'area di cantiere, mentre la fermata del bus troverà posto sull'altro lato di lungolario Cesare Battisti.

La conclusione di questa prima fase è prevista per il 1° luglio 2024. Il progetto di riqualificazione del Waterfront Città di Lecco vede un importo complessivo di circa 10 milioni di euro, di cui 1.619.318 euro dal Comune di Lecco, 6.710.380 euro dal Pnrr e 1.000.000 euro da Regione Lombardia, questi ultimi destinati alla realizzazione della pista ciclo-pedonale tra le Caviate e la foce del torrente Caldone, in corrispondenza del centro storico di Lecco.