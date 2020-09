«Spingiamo Corenno Plinio sempre più in alto tra i Luoghi del cuore del Fai»

Corenno Plinio scala posizioni nel censimento del Fai che consente agli italiani di votare i propri "Luoghi del cuore".

La decima edizione vede, al momento, al primo posto del Castello e del parco di Sammezzano, a Reggello (Firenze), con 16.789 voti totali davanti alla ferrovia delle meraviglie tra Cuneo e Ventimiglia (12.317) e il Ponte dell'acquedotto a Gravina in Puglia, Bari (12.100). C'è tempo per votare sino al 20 dicembre, con la pubblicazione della classifica definitiva a febbraio 2021.

Il piccolo borgo derviese (in estate assurto alle cronache per la volontà del Comune di Dervio di introdurre un ticket d'ingresso) si trova al momento al 59° posto complessivo con quasi 2.600 voti, nono in Lombardia. Il "Comitato Corenno nel cuore" celebra questo successo e invita tutti a spingere il borgo medioevale sempre più in alto.

«Ottimi risultati per Corenno al censimento del Fai "I luoghi del cuore" il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare - si legge in un comunicato - Grazie all'impegno dei volontari del comitato "Corenno nel cuore" e alle tante persone che hanno votato per Corenno, il borgo medioevale frazione di Dervio è attualmente al 59° posto in Italia, al 9° in Lombardia e al primo posto in Provincia di Lecco per numero di voti ottenuti, che si possono esprimere online oppure sui moduli cartacei disponibili presso il molo di Corenno e in altri punti del paese. I voti ottenuti finora sono 2.579 (in costante aggiornamento, ndr), ma in realtà sono ancora di più perché molti non sono stati ancora conteggiati. Invitiamo chi non l'avesse ancora fatto a votare Corenno per farlo avanzare in classifica e farlo conoscere ancora di più con questa iniziativa meritoria del Fai che punta a far conoscere e a preservare i luoghi più belli d'Italia senza il clamore mediatico di grandi iniziative fini a se stesse, ma puntando sul graduale consolidarsi tra il pubblico della conoscenza di questi piccoli gioielli della nostra grande Italia».

Le altre perle lecchesi

Gli altri "Luoghi del cuore" lecchesi presenti in classifica: le mura e i sotterranei di Lecco (308°), Villa Manzoni (440°), Abbazia di San Pietro al Monte (723°), Antica Via Longa in Frazione Pilata (815°); a seguire, fuori dai mille, Molino Maufet a Colico, l'Alpe di Campione a Pasturo, l'Isola Viscontea a Lecco.