Luoghi del cuore: il paesaggio rurale di Cavagna-Sant'Egidio primo nel Lecchese

L’undicesima edizione dei Luoghi del Cuore ha visto la segnalazione di numerosi luoghi del nostro territorio che sono patrimonio di storia, arte e natura del Paese, in cui le comunità locali si riconoscono e si identificano. La delegazione Fai di Lecco ha promosso per il 2022 il "Paesaggio rurale di Cavagna-Sant'Egidio", segnalato da molti per la sua incorrotta bellezza, gravitante intorno al paesaggio di Cavagna: una preziosa oasi di verde a due passi dalla città che circonda un nucleo rurale di impianto settecentesco.

Un paesaggio genuinamente "manzoniano"

Un paesaggio genuinamente “manzoniano” poiché mantiene la stessa conformazione urbanistica dei tempi in cui Alessandro Manzoni frequentò il territorio di Lecco. Mediante sentieri di facile percorrenza, si raggiunge la località Sant'Egidio dove sorge un’antica chiesa, pure immersa in uno scenario incomparabile.

"Centinaia di lecchesi (e non solo) hanno riscoperto questi luoghi e il risultato è stato molto positivo - commenta Maddalena Medici, capo delegazione Fai di Lecco - sono state raccolte quasi 8mila firme (più precisamente 7.772). Il 'nostro' Luogo del Cuore si è classificato primo assoluto nella Provincia di Lecco, sesto a livello regionale, 34° nazionale. Le migliaia di voti raccolti sono frutto della sinergica collaborazione tra Fai, Associazione Insieme per Sant’Egidio e Comune di Lecco".

Maddalena Medici: "Presto molte iniziative con scuole e associazioni"

L’iniziativa sta dando i suoi frutti: partiranno a breve numerose iniziative che vedranno coinvolte associazioni e scuole del territorio nella promozione di quei luoghi. "Ci sono inoltre arrivate centinaia di mail e chiamate entusiaste - aggiunge Maddalena Medici - Fondamentale è stato l’appoggio del Comune (tra i primi firmatari sindaco, vicesindaco e diversi esponenti di Giunta e Consiglio) che ha già meritoriamente vincolato quei luoghi e in particolare Cavagna, destinata a verde pubblico".

Soddisfatto del risultato anche il sindaco Mauro Gattinoni. "Il Comune di Lecco esprime la sua profonda gratitudine al Fai Lecco per aver attivamente partecipato a questa nuova edizione de 'I Luoghi del Cuore', facendo così conoscere o riscoprire un luogo unico del nostro territorio come il nucleo di Cavagna e il gioiello della chiesa di Sant’Egidio - dichiara Gattinoni - Il grande successo di adesioni raccolte in sostegno alla candidatura di questo paesaggio rurale, tra i primi 10 a livello regionale, conferma l’interesse della comunità per la valorizzazione dei suoi luoghi in ottica di maggiore sostenibilità, inclusione e tutela".

Mauro Gattinoni: "Difenderemo e valorizzeremo sempre più questi luoghi"

Un risultato importante anche per la tutela di quei luoghi. "Benché ci troviamo ora in piena fase di revisione del PGT, è opportuno ricordare che ci sono dei criteri europei sull’azzeramento del consumo di suolo che il Comune di Lecco adotterà - sottolinea quindi il sindaco - A maggior ragione per il paesaggio rurale di Cavagna e di Sant’Egidio, considerato il suo valore architettonico, naturalistico e storico irrinunciabile, il Comune di Lecco lavorerà per la sua tutela e conservazione".

Anche sulla spinta di questo successo il Comune di Lecco vuole inoltre valorizzare la Valle del Caldone che già si relaziona con Cavagna e Sant'Egidio. "Siamo al livello dello studio di fattibilità. Si partirà con l’analisi del rischio idrogeologico di quest’area delicata e vulnerabile per andare, poi, a delineare un progetto di sviluppo che migliori la connettività del territorio (grazie a iniziative di mobilità dolce), che implementi nuove funzioni e che valorizzi i punti di interesse presenti lungo il Caldone. Il fiume è una ricchezza preziosissima che, oltre a una vocazione turistica, ha una sua qualità storica, naturalistica e didattica da valorizzare".

I portavoce del Fai Lecco hanno infine precisato: "Siamo ovviamente molto contenti e soddisfatti di questo risultato che, ancora una volta, conferma il vivo interesse da parte dei cittadini lecchesi, e non solo, verso la tutela e la riscoperta del proprio territorio".