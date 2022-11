Corenno Plinio tra i primi 10 Luoghi del cuore più votati in Lombardia

Un'attrazione lecchese nella "top ten" dei Luoghi del Cuore lombardi del Fai. È Corenno Plinio, in ottava posizione nel censimento del Fondo per l'ambiente italiano in base ai voti degli utenti (la classifica aggiornata in tempo reale).

Il suggestivo borgo medievale frazione di Dervio è al 48° posto in tutta Italia con 2.467 voti, e si conferma ormai da anni tra i luoghi più amati. È possibile votare fino al 15 dicembre 2022.

Nella classifica regionale da segnalare il sesto posto del plesso storico di San Michele a Torre de' Busi, ora sotto la provincia di Bergamo, e l'area agricola di Cavagna-Sant'Egidio a Lecco al 15° (76° posto nazionale con 1.613 voti). Varenna è oltre la 60esima posizione.

La classifica provvisoria in Lombardia

Villaggio operaio di Crespi d'Adda, Capriate San Gervasio (BG)

Santuario e Chiesa rupestre di San Vittore Martire, Brembate (BG)

Circolo Combattenti e Reduci, Milano

Villa Mirabellino del Parco della Reggia, Monza

Cascina dei Poveri, Busto Arsizio (VA)

Plesso storico di San Michele, Torre de’ Busi (BG)

Cappella di San Rocco, Villongo (BG)

Corenno Plinio, Dervio (LC)

Eremo di Santa Caterina del Sasso Ballaro, Leggiuno (VA)

Strada della Forra, Tremosine sul Garda (BS)

Chiesa di San Lazzaro, Pavia

Chiesa di San Giorgio, Bottanuco (BG)

Corenno Plinio

Tappa obbligata a Dervio è la visita al suggestivo borgo antico di Corenno Plinio, con le sue caratteristiche abitazioni in riva al lago e i vicoli in cui perdersi. Le suggestive calogge, le mura del castello, la chiesa di San Tomaso di Canterbury: dallo scorso giugno tutto questo è a pagamento, dopo l'introduzione del ticket d'ingresso, un "contributo per la manutenzione del complesso monumentale" che non ha fermato la curiosità della gente. In pochi mesi sono infatti migliaia i biglietti staccati. Il Borgo dei Mille gradini, come è stato ribattezzato, offre anche un punto panoramico sul lago decisamente suggestivo.

Il censimento "I Luoghi del cuore"

"I luoghi del cuore" è il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare. Lo cura il Fai in collaborazione con Intesa San Paolo. Si tratta di una lodevole iniziativa che invita i cittadini a segnalare un luogo particolarmente caro del proprio territorio, al fine di creare un censimento e tenere alta l'attenzione su siti che magari sono in stato di abbandono o caduti nel dimenticatoio. È possibile votare sulla home page del concorso.