Suggestioni e segreti: i 5 luoghi più misteriosi in provincia di Lecco

Antichi manufatti di cui si ignora l'origine, ma anche teatro di leggende o fatti sanguinosi, oggi diventati attrazioni turistiche: sono i luoghi più misteriosi della provincia di Lecco, che abbiamo raccolto in questo piccola guida. Come sempre, ricordiamo ai nostri lettori che non si tratta di una classifica, bensì di scelte da parte della redazione.

Fiumelatte e la grotta maledetta

Il Fiumelatte che dà il nome al borgo di Varenna è un immissario del Lario che nasce dall'imponente Gruppo delle Grigne. È celebre per la sua brevità, appena 250 metri, che lo rende il fiume più corto d'Italia, e per il fatto di nascere dal nulla a marzo per poi svanire (piogge permettendo) a novembre.

Questo corso d'acqua è un caso di studio da secoli: fu citato da Leonardo da Vinci sul Codice Atlantico (nel foglio 214), mentre sulla Grotta di Fiumelatte, dove il torrente nasce, esistono numerose leggende.

Una di queste vuole che una bellissima ragazza dagli occhi azzurri, impossibilitata a scegliere fra tre giovani pretendenti, avrebbe scelto di sposare solo chi le avesse rivelato l'origine del Fiumelatte. I tre entrarono loro malgrado nella grotta e ne uscirono dopo diversi giorni, invecchiati di decine d'anni: con i capelli bianchi, radi, le bocche storte e il terrore dipinto negli occhi, raccontarono di sfarzi e avventure di colpo svaniti lasciandoli soli e vecchi a vagare nel buio della grotta. Trascorsi tre giorni dal ritorno, i ragazzi morirono. Da allora la grotta viene considerata "maledetta".

I sei templi della Valsassina

Un mito risalente all'Alto Medioevo vede protagonisti otto fratelli che vivevano in Valsassina. Alla morte di un di loro, gli altri - distrutti dal dolore - si dispersero nel territorio scegliendo di diventare eremiti. I piccoli templi in cui si stabilirono, sui monti attorno alla Valle, presero il nome del singolo eremita: San Sfirio sul Legnoncino, San Calimero a Pasturo, Sant'Ulderico sul monte Muggio, San Grato in Val Muggiasca, San Fedele tra i boschi di Casargo e San Defendente nei pressi di Esino Lario. Santa Margherita, l'unica sorella, si stabilì in pianura per potere raggiungere in visita i fratelli. Questi, ogni notte, accendevano un falò che illuminava la Valsassina per salutarsi e comunicare fra loro.

Le piramidi di Montevecchia

Il Parco di Montevecchia porta con sè, o - meglio - tra sè, da più di vent'anni, il mistero delle piramidi; da quando Vincenzo di Gregorio, architetto siciliano, fece la grande scoperta che scatenò la curiosità degli amanti del mistero, ma non solo.

Tre piramidi a gradoni, con lo stesso orientamento e inclinazione di quelle presenti nella Piana di Giza in Egitto. Base, lati e pendenza di queste struttura sono identiche, una coincidenza quasi impossibile in natura. Come facevano gli egizi, il posizionamento delle presunte "colline" richiama la Cintura di Orione, dunque il Cielo, per permettere ai defunti di ritrovare la via di casa. Le piramidi di Montevecchia, secondo questa tesi, sarebbero state realizzate dall'uomo a scopo religioso e non per finalità agricole. In una delle tre piramidi sono stati ritrovati reperti risalenti ai Celti (500 ac).

Villa de Vecchi, la "casa infestata"

C'è anche Villa de Vecchi, la "casa rossa" di Cortenova, nell'elenco degli edifici "infestati" in Italia dove nessuno vorrebbe mai passare la notte.

Le storie che circolano intorno alla magione ormai decadente, infatti, spaziano dalla presenza di fantasmi alle streghe, ma non solo. Legati alla villa, infatti, ci sarebbero anche alcuni macabri fatti di sangue ed episodi di satanismo.

Costruita nella frazione di Bindo a metà del 1800 per il conte Felice De Vecchi, allora capo della Guardia nazionale, dopo la morte del suo proprietario andò in rovina. Da allora la villa è sempre più in stato di degrado, mentre il suo fascino aumenta proporzionalmente, attirando gli amanti dell'horror e del paranormale.

La Cà del Diavol a Bellano

Attorno a questo piccolo edificio, che sorge nell'area dell'Orrido, si legano le tradizioni locali e il passaparola tipico dei paesini secondo il quale all'interno della costruzione un tempo si svolgevano riti satanici, festini e incontri orgiastici. Oltre alle leggende tramandate, ricordi più vicini nel tempo la indicano come punto di accesso alle gallerie sotterranee in cui i bellanesi si nascondevano per nascondersi alle ronde durante il coprifuoco sotto la dominazione austriaca.

Negli ultimi anni, durante le opere di restauro, gli addetti ai lavori hanno riportato alla luce alcuni affreschi all'interno della struttura e, al di sotto del piano terra, un locale sotterraneo con un soffitto a volta, anche in questo caso anticamente decorato con affreschi. Si tratta di scoperte di grande valore artistico e culturale, che vanno ad arricchire quell'aura di mistero che da sempre aleggia intorno alla torre posta a guardia dello sbocco dell'Orrido.