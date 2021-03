Mammì, M5S Lombardia: «Prenotazione vaccini insegnanti, saltano gli avvisi via sms»

La critica del Consigliere regionale di opposizione: «Ad alcuni docenti è stato fissato l’appuntamento per lunedì, ma non ne sapevano nulla. Il problema è che per accedere al Fascicolo Sanitario ci vuole lo Spid che molti non hanno. Disagi organizzativi inaccettabili»

«Niente sms per gli appuntamenti degli insegnanti, dopo aver prenotato tramite il sito della regione, a differenza di quanto comunicato, gli insegnanti si ritrovano sul Fascicolo Sanitario Elettronico la prenotazione con sede e data». Lo ha dichiarato nella mattinata di oggi, sabato 6 marzo, il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gregorio Mammì (nella foto).

«La scoperta è avvenuta per caso da parte di alcuni insegnanti che allarmati hanno avvisato i dirigenti scolastici - prosegue in una nota stampa l'esponente di opposizione - Si scopre così, dopo un tam tam di notizie, che ad alcuni insegnanti è stato fissato l’appuntamento per lunedì, ma non ne sapevano nulla. Il problema è che per accedere al Fascicolo Sanitario ci vuole lo Spid (identità digitale), o la Carta d’identità elettronica, che molti insegnanti non hanno. Il risultato di tutto ciò: appuntamenti saltati, personale nel panico e disagio collettivo».

Mammì ha quindi sottolineato: «Linee guida uniche e chiare, questo serve per aiutare i cittadini e i lavoratori. La polemica sicuramente non aiuta, ma non è possibile ricevere ogni giorno segnalazioni di cattiva gestione ed organizzazione dell’unico strumento che abbiamo per salvare l’intero stato sociale ed economico».