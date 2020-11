Primi passi sul nuovo lungolago di Malgrate: iniziata la riasfaltatura, a metà novembre si apre

Primo giorno di lavori sul rinnovato lungolago di Malgrate. Come comunicato dall'Amministrazione comunale nel corso del fine settimana, nella mattinata di lunedì 30 novembre gli operati della Ditta Tacchini e Riva, aggiudicataria dei lavori, hanno posizionato la segnaletica e inizato a operare in viale Italia, dove sarà completamente rifatto il dissestato manto stradale. Non un intervento definitivo, ma la stesura di una prima pavimentazione che sarà poi completata nel corso della primavera grazie al sopraggiungere di temperature più favorevoli.

Inaugurazione a metà dicembre

Fino alle 18.00 di venerdì 11 dicembre, o comunque fino al termine dei lavori, il tratto sarà chiuso al traffico veicolare. Nel frattempo pedoni e ciclisti hanno "assaggiato" il riqualificato tratto ciclopedonale: la passeggiata è stata completamente rinnovata dopo l'assegnazione di un contributo pari a ottocentomila euro, diviso in parti uguali, da parte di Regione Lombardia e dell'Autorità di bacino per la conclusione del sesto lotto. Tra sabato 12 e domenica 13 potrebbe infine tenersi una sobria cerimonia d'inaugurazione, sempre il cantiere non venga consegnato prima.

