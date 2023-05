Turismo e decoro: al via la sanificazione di vicoli e passaggi pedonali a Malgrate

Operazioni di sanificazione straordinaria di vicoli, strettoie e passaggi pedonali. Hanno preso il via questa mattina a Malgrate dove - ad integrazione della pulizia manuale settimanale - gli operatori di Silea sono intervenuti diffondendo, con apposita attrezzatura a pressione, una soluzione igienizzante capace anche di eliminare i cattivi odori. Si tratta di un intervento promosso dall’Amministrazione comunale per migliorare, anche in vista della stagione estiva, il decoro delle scalinate e di quei passaggi pedonali dove le spazzatrici stradali non possono accedere.

Un'iniziativa (anche) a scopo turistico

"Abbiamo dato il via a questa operazione straordinaria di sanificazione per migliorare il decoro e, di conseguenza, l’attrattività turistica del nostro borgo - spiega il sindaco di Malgrate, Flavio Polano - Non ci siamo tuttavia limitati ai vicoli del centro storico e dell’area a lago: le operazioni hanno riguardato infatti anche passaggi e punti sensibili delle altre zone, come il parcheggio di via Stabilini, il passaggio pedonale di via Fabusa e il sottopasso di collegamento con via Gaggio. Nelle prossime settimane avvieremo un piano di interventi di pulizia straordinaria in alcuni parcheggi e aree di sosta delle principali vie del paese".