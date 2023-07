I 100 anni di Francesca e l'abbraccio di Mandello

Alles Gute zum Geburstag. "Tantissimi auguri di buon compleanno" formulati anche in lingua tedesca sul biglietto augurale per i 100 anni di Francesca Mantovani, nata a Milano il 10 luglio 1923, ospite della Rsa di Mandello del Lario dal 2017 e abbracciata per l'occasione dal figlio Renato Micheli, con la moglie Laura e i nipoti, Mathia e Giorgio e i pronipoti Andrea, cinque anni, e Matteo, due. Quella di ieri, lunedì, è stata una giornata di festa per questa signora, alla quale il sindaco Riccardo Fasoli ha portato gli auguri della comunità mandellese con la targa ricordo personalizzata in occasione di questo speciale e importante compleanno.

Gli auguri scritti oltre che in italiano anche in lingua germanica, da lei ripetuti vocalmente, sono collegati alla sua attività di traduttrice presso la Moto Guzzi durante il periodo bellico, periodo in cui la fabbrica mandellese forniva moto ai tedeschi. Per Francesca, sposata con Antonio Micheli scomparso negli anni Novanta, dipendente anch’egli dell'azienda dell'Aquila, fu un lavoro di due anni. Poi lasciò questo impiego per dedicarsi alla famiglia.

"In questa felice circostanza le giungano i nostri più sentiti auguri per i suoi cento anni" - la dicitura sulla targa donata dall'Amministrazione comunale nella persona del primo cittadino, con la vista di Mandello, la montagna, il lago. I tre elementi trovati in giovane età da sfollata quando lasciò la sua Milano. Auguri Franci come scritto dal personale della Rsa che il 10 luglio, ha gioito con te per i tuoi cento meravigliosi anni. (Si ringrazia Alberto BOttani per la collaborazione)