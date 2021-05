Festa a Somana per i 100 anni di zia Nanda

Festa a Mandello per i 100 anni di Nanda Zucchi. Per l'importante compleanno, "Zia Nanda" - come viene chiamata affettuosamente da parenti e amici - ha ricevuto in particolare gli auguri e l'ideale abbraccio degli abitanti della frazione di Somana dove risiede.

Nella località "Belvedere" affacciata sul lago e illuminata dal sole primaverile che fa capolino dalla montagna, la neocentenaria ha vissuto ieri l'emozione di una giornata speciale insieme ai famigliari, tra cui gli affezionati nipoti. Presenti anche diversi conoscenti e amici, pur nel rispetto delle regole anticovid e con le mascherine. Nella piccola comunità della frazione dove tutti si conoscono e si fondono come in questi momenti in un'unica grande famiglia, sono inoltre risuonate le parole augurali del sacerdote mandellese don Ambrogio Balatti (nell'immagine sotto con Nanda Zucchi).

«Adesso il prossimo obiettivo è il traguardo già tagliato dalla persona più anziana del pianeta, una donna giapponese che di anni ne ha 118». E poi ancora l'esortazione da parte del sacerdote: «Sentiamoci uniti anche emotivamente da fratelli autentici. Guardando alla lunga esistenza di Nanda, ringraziamo Dio per il meraviglioso dono della vita».

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)