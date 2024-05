Nuovo accordo con la famiglia Falck: più musica nell'area a lago

È stato firmato in questi giorni un nuovo accordo con la famiglia Falck per la concessione delle deroghe musicali da poter utilizzare in piazza del mercato a Mandello. L'accordo precedente prevedeva due weekend di musica nel mese di settembre e una serie di mini deroghe durante il resto della stagione estiva che però, sostanzialmente, non consentivano la realizzazione di musica amplificata o concerti (limite massimo 55 db, praticamente nulla).

Deroghe e decibel

"Grazie alla disponibilità della famiglia Falck che ringrazio - dichiara il sindaco Riccardo Fasoli - abbiamo previsto le seguenti deroghe. Una giornata a 70db nel mese di maggio, una a 70 db nel mese di luglio, 3 giornate a 80 db nel mese di settembre e altre due giornate da poter spendere tra settembre ed agosto, sempre a 80 db. Abbiamo altresì previsto la possibilità di ulteriori deroghe in accordo con la famiglia".

Questo nuovo accordo permetterà di svolgere la 20esima edizione del festival Sonica, programmato nell'ultima settimana di agosto. La possibilità di modifica prevista ci ha permesso di spostare la deroga di luglio alla terza serata di musica del festival. Quest'anno quindi, musica questo sabato alla festa Laghee e poi Sonica e Motoraduno.

Location diversificate

"È altresì evidente che la nostra zona manifestazioni, per localizzazione e servizi, non è adatta ad eventi musicali o festival musicali che necessitano di livelli musicali elevati ed un gran numero di avventori - aggiunge il sindaco di Mandello - L'Amministrazione in primis, in questi anni, ha diversificato sia le location in cui organizzare eventi, passando da piazza Leonardo da Vinci, piazza Roma e piazza Italia sia la tipologia di attività svolta: musica classica, film, balli e spettacoli comici".

"Non mancheranno quindi in stagione altri eventi musicali per Mandello, tra concerti pop, rock, festa della musica e musica classica. Nelle prossime settimane - conclude Fasoli - sarà pubblicato il calendario degli eventi estivi dell'amministrazione e di tutte le associazioni mandellesi".