Due veicoli in più per la Protezione civile di Mandello

Qualche settimana fa era toccato ad Abbadia far benedire dal parroco don Fabio Molteni i nuovi mezzi della Protezione civile. Ieri, dopo la messa delle 18, don Giuliano Zanotta ha invece "asperso" la Fiat Panda e il furgone Ducato, le macchine da oggi in dotazione al nucleo mandellese che ha per referente organizzativo Valter Mariani.

L'assessore Sergio Gatti ha elogiato i volontari per l'impegno e la puntuale presenza a tutela dei cittadini nelle occasioni in cui è necessario il loro intervento e negli interventi di pulizia e prevenzione con la cura del verde e dei torrenti. Alla cerimonia di sabato 1° luglio erano presenti i colleghi della Protezione civile di Abbadia, gli alpini di Mandello e il Soccorso degli alpini con i rispettivi gagliardetti. Il comune di Mandello ha portato il proprio gonfalone nella chiesa di San Lorenzo dove è stata celebrata la messa.

La Panda e il Ducato sono stati assegnati da Regione Lombardia a seguito di un bando emesso dall'ente stesso a favore dei sodalizi di Protezione Civile lombardi. "Macchina e furgone vanno a sostituire e a integrare quelli in uso da tempo e non più rispondenti alle nuove esigenze - ha spiegato Valter Mariani - Infatti il nuovo furgone dotato di scaffali contenenti i materiali di pronto intervento ci pone nell'ottica di poter lavorare in ambiente chiuso in caso di piogge o difficoltà atmosferiche. Siamo felici della vicinanza ricevuta dalla cittadinanza anche in questa occasione".

(Si ringrazia Alberto Bottani per le foto e la collaborazione)