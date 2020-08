Elezioni Mandello, il candidato sindaco Balatti presenta in piazza i nomi della lista "Casa Comune"

Raccolta di firme nella mattinata della Vigilia di Ferragosto per la presentazione della lista “Casa comune” che fa riferimento al centrosinistra e propone alla carica di sindaco Sergio Balatti. Mandellese, classe 1953, pensionato dalla locale azienda Gilardoni cilindri, impegnato nell'associazionismo, da oggi Balatti (nella foto sotto) si ritrova a vivere un'esperienza nuova e impegnativa, pur essendo già stato semplice candidato consigliere nella passata consultazione.

«Mi metto in gioco a 67 anni - dichiara Balatti illustrando poi le linee guida del suo mandato nel caso di elezione a primo cittadino - Abbiamo un programma articolato in quattro parti suddiviso in tematiche diverse. A supportarlo diversi giovani aspiranti consiglieri, con altri candidati di un target di età più avanzato». Balatti, sull'operato dell'attuale Amministrazione, per alcuni interventi non lascia spazi a diverse interpretazioni: «Non disferemo ciò che è stato fatto, anche se non gradito. Sprecare soldi inutilmente non rientra nelle mie, nelle nostre idee».

Tra i temi cardine del programma spiccano ambiente, turismo, occupazione, servizi al cittadino, tutela del territorio. Sergio Balatti, definito “uomo del fare”, pensa anche ad un «Lido diverso, per il quale abbiamo già steso un progettino».

Tutti i nomi dei candidati in lista

Questi e altri punti del programma saranno illustrati nei dettagli alla popolazione il prossimo 3 settembre nel corso di una pubblica assemblea in cui verrà presentata la squadra cosi articolata. Sergio Balatti candidato sindaco; candidati consiglieri comunali: Barindelli Susanna Erica classe 1952, Bartesaghi Mariarosa 1980, Cassinelli Angelo Raul 1953, Cereghini Caterina 1998, Conca Valentina 1994, Corti Franco Luigi 1952, Gilardi Maurizio 1965, Gilardoni Andrea 1997, Lafranconi Dario 1959, Lafranconi Guido 1977, Moneta Pierino Lorenzo 1953, Piva Andrea 1983, Tentori Catia 1971, Todde Paola 1999, Valassi Gloria 1985, Valsecchi Giuseppe 1959.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)

Gallery