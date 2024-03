"Persone anziane e disabili costrette a pagate il trasporto di Auser"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Mandello del Lario fa pagare il trasporto Auser agli anziani e ai disabili che abbiano un reddito Isee uguale o superiore a 7.500 euro (nell'avviso allegato dell'assessorato ci si rivolge ad "anziani e/o disabili").

Un valore Isee che darebbe legittimità a richiedere l'assegno di inclusione che è il contributo economico per i cittadini in stato di povertà, tanto per intenderci.

Esclusi tutti gli altri, dai 7.500 euro Isee in su, evidentemente dei Paperon de' Paperoni secondo Fasoli.

"Improprio parlare di taxi gratuito"

Fasoli che usa un linguaggio offensivo verso i cittadini parlando di taxi gratuito, impropriamente usato. Intanto se vi sono stati degli eccessi sarebbe bastato poco per evitarli: ad esempio definendo in maniera chiara che la chiamata è accettabile purchè sia dovuta a delle reali necessità.

Tra le quali, a nostro avviso, rientra a pieno titolo anche l'accompagnamento a fare le spesa per le persone anziani e disabili. Ricordiamo peraltro che il servizio fu attivato non solo per esigenze di trasporto ma anche per il contrasto alla solitudine e per il mantenimento di relazioni sociali delle persone a cui era rivolto.

Inoltre non si capisce l'entità del presunto 'abuso' evocato da Fasoli. Quanti ne hanno fatto richiesta senza reale necessità? Era il caso di assumere una posizione così drastica? Sembra di essere in quelle situazioni in cui se qualcuno sbaglia la 'punizione' colpisce anche tutti gli altri che non c'entrano nulla.

"Ignorato il confronto con noi: ci saremmo opposti"

Fasoli e i suoi si sono ben guardati dal confrontarsi con il nostro gruppo consiliare di minoranza in merito a questa pessima e discriminatoria decisione. Perchè ci saremmo sicuramente opposti e li avremmo indotti a fare marcia indietro o quantomeno a rivedere verso l'alto il limite Isee dei 7.500 euro. Inoltre, approvano un regolamento comunale sul volontariato dei cittadini, chiamandoli a un impegno gratuito verso il paese e poi li penalizzano con questo incomprensibile provvedimento.

Ma abbiamo capito le vere intenzioni della maggioranza in carica: ridimensionare il ruolo pubblico di garanzia per i cittadini da un lato e favorire l'interesse privato ovunque sia possibile dall'altro (basti pensare alle scelte edilizie ed urbanistiche...).

Con buona pace di ogni idea e pratica di equità sociale che sarebbe funzione prioritaria di ogni istituzione pubblica, a maggior ragione di un Comune, ente più prossimo alla comunità.

Il Gruppo politico e consiliare di Casa Comune