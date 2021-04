«Amarezza per il centro vaccinale, ma non devono calare le prenotazioni»

Le prenotazioni delle vaccinazioni anticovid, da quando il centro di Pra' Magno a Mandello è stato chiuso, sarebbero in diminuzione. In molti lamentano la necessità di dover fare chilometri per sottoporsi alla somministrazione, in particolare chi ha difficoltà negli spostamenti, ma anche l'assenza di personale medico "conosciuto". Ecco perché le Amministrazioni comunali di Mandello, Abbadia e Lierna si rivolgono ancora alla cittadinanza lanciando un messaggio.

«L'obiettivo superiore resta sempre e comunque la copertura vaccinale - spiegano - Riteniamo quindi doveroso invitare la popolazione a procedere con le prenotazioni dei vaccini perché vaccinarsi è l'unico modo per proteggere se stessi, gli altri e permettere al nostro tessuto sociale, economico, soprattutto quello turistico e degli esercizi di vicinato, di riprendersi. Gli uffici comunali sono a disposizione per eventuali necessità riferite al trasporto».

«La vaccinazione riservata agli over 80 nel centro di Pra' magno si è conclusa con successo - proseguono i Consigli comunali - La somministrazione in centri vicini alla popolazione ha permesso di aumentare considerevolmente il numero di soggetti che hanno deciso di vaccinarsi. Il risultato di copertura sulla fascia di età over 80 ne è la più chiara dimostrazione. Un risultato ottenuto grazie alla collaborazione tra Ats, medici di famiglia, associazioni di volontariato e strutture comunali. Condividendo quanto dichiarato dai presidenti dell'ambito di Bellano, Lecco, Merate, dal presidente del distretto di Lecco, dal presidente della Provincia, dal presidente del consiglio di rappresentanza dei sindaci presso Ats, continueremo a sostenere la nostra idea di una vaccinazione più capillare in tutte le sedi necessarie, con il confortante sostegno di tantissimi nostri concittadini.