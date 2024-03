"I valori della costituzione contro l'egoismo dei nostri tempi"

La Giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della bandiera ha coinvolto giovani e autorità locali tra la piazza e il municipio di Mandello del Lario, anticipando le iniziative di domenica 17. Il sindaco Riccardo Fasoli, oltre alle parole di benvenuto, ha illustrato agli alunni delle scuole cittadine, il significato della bandiera nazionale. Alla media Volta la consegna del tricolore da parte dell'assessore Doriana Pachera con la presidente del consiglio comunale dei ragazzi. A seguire le parole del primo cittadino, lo sventolìo delle bandierine nelle mani degli italiani di domani, accompagnato dal canto dell'inno nazionale. L'altro momento culminante della giornata di venerdì la consegna a 27 nuovi diciottenni, in sala consiliare delle copie della Costituzione della Repubblica Italiana.

La raccolta delle leggi che regolano la convivenza e il vivere civile del popolo italiano, illustrato con la proiezione del video discorso di Piero Calamandrei risalente al 26 gennaio 1955. E tra le pagine dell'opuscolo della Costituzione italiana, consegnato ai nuovi maggiorenni, l'inserto con le parole del primo cittadino mandellese.

"Questo testo deve essere lo sfondo indelebile sul quale dipingere la tua vita - ha scritto Fasoli - Un canovaccio fatto di ideali e di obiettivi che non va mai perso di vista. Un dovere conoscerlo, rispettarlo e farlo rispettare. Nessuno di noi è realmente indipendente dagli altri e questi strani periodi dovrebbero avercelo insegnato. Nel bene e nel male. Chi ha scritto la Costituzione, mentre era immerso nei tristi e difficili anni di guerra immaginava e sperava un futuro migliore per tutti. A Te, a Noi, non è chiesto tanto sacrificio. Dobbiamo però sforzarci nel mantenere ciò che ci è stato dato combattendo contro l'egoismo tipico dei nostri tempi e difendendo la democrazia. Tutti i giorni fai qualcosa, anche poco, per renderle omaggio". (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)