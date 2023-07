La fanfara della Taurinense al compleanno del Soccorso degli alpini

Poco più di 40 anni fa la caparbia tenacia del cavalier Luigi Conato - con Lorenzo Compagnoni e Aldo Zucchi - venne premiata con la firma dell'atto costitutivo che avrebbe dato inizio all'esperienza del Soccorso degli Alpini di Mandello. Ieri il picchetto d'onore, l'alzabandiera, il corteo dalla sede di via degli Alpini al monumento dei caduti di piazza Garibaldi accompagnato dalle note della fanfara La Taurinense, con i gagliardetti dei gruppi Ana del territorio sono stati i momenti più importanti organizzati per celebrare questo importante compleanno.

Oltre 4.500 i servizi dei volontari nell'ultimo anno

Ospiti d'onore proprio gli alpini della Fanfara della Taurinese, il cui passaggio è stato seguito da un numeroso pubblico. Tante anche le autorità che non sono volute mancare all'evento degli alpini: il sindaco di Mandello del Lario Riccardo Fasoli, il presidente della provincia di Lecco Alessandra Hofmann, l'eurodeputato Pietro Fiocchi, unitamente ai vertici delle penne nere lecchesi con il presidente Emiliano Invernizzi.

In piazza Garibaldi, i discorsi ufficiali tutti improntati al plauso corale per questo Soccorso che lo scorso anno ha registrato 4.529 servizi con una media giornaliera di 12,5 i chilometri percorsi per un totale di 118.000, dei quali 47.610 per interventi di emergenza urgenza, mentre gli altri 70.531 legati ai servizi molteplici che il Soccorso svolge. Dietro questi numeri espressi dal presidente Giancarlo Alippi ci sono le persone assistite con i loro problemi e fragilità, messe a dura prova nel periodo della pandemia, nel quale, come ricordato da Alippi: "Il lavoro dei soccorritori ha subìto un picco impressionante, ma il senso del dovere, l'abnegazione e lo spirito di sacrificio hanno fatto sì che non mancasse mai il supporto alla cittadinanza a qualsiasi ora del giorno e della notte".

Sentito e sincero il "Grazie" all'indirizzo delle "volontarie e dei volontari" come il fondatore Luigi Conato soleva chiamare queste splendide persone: "Umilmente al servizio di tutti” - il loro motto custodito nel Dna. 675 è il numero del volontari che si è succeduto nella sede in via degli Alpini, con attualmente un parco mezzi di 12 unità di cui sei autoambulanze, due pulmini e due vetture per il trasporto di persone diversamente abili, più una vettura per l'accompagnamento della guardia medica e un'altra destinata a servizi di rappresentanza.

"Evviva gli alpini!"

"Evviva gli alpini” il messaggio risuonato e pronunciato da tanta gente dai bordi delle strade, applaudendo il passaggio del corposo corteo. Dove, per lasciare lo spazio a note di colore, abbiam0 troviamo Franco Carsaniga l'alpino che prestò a Papa Francesco il suo cappello che il pontefice indossò al posto del suo zucchetto bianco. E fuori dalla Rsa di Mandello, troviamo Lazzaro Poletti ospite di questa struttura,che accompagnato dal figlio ha voluto essere tra le penne nere. In passato fu un componente della Banda degli Alpini di Lecco. Questa la cronaca di un pomeriggio iniziato alle 14.30 e concluso con le note della Tauriense in piazza Italia per la gioia del folto pubblico stregato da questa musica di dedizione e solidarietà. (Si ringrazia Alberto Bottani per le foto e la collaborazione)