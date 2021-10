Moto in volo a due passi dal lago: in scena il freestyle show

Moto in volo a due passi dal lago. Si è aperto a Mandello lo spettacolare freestyle show con motociclette acrobatiche che vede protagonista il pilota Emanuel Angius, residente proprio nella città dei motori. Vi proponiamo alcune immagini (scattate da Alberto Bottani) relative all'iniziativa in corso oggi, sabato 23 ottobre, tra i giardini e la tensostruttura a lago. La manifestazione proseguirà anche nella giornata di domani, domenica 24 ottobre, tra piazza Mercato e via Medaglie Olimpiche. Un appuntamento da non perdere per gli appasisonati di moto acrobatiche e in generale delle due ruote.

Durante l'evento sarà anche possibile usufruire del servizio cucina, tra birre e assaggi di street food, senza dimenticare l'area shop con le bancarelle e la possibilità di provare le minimoto elettriche. Applausi intanto per Emanuel, il cui team si occupa di organizzare esibizioni di freestyle moto (trial, motocross, street stunt). In passato il pilota ha gareggiato nel campionato americano endurocross per 3 anni ed è stato anche Campione Americano trialcross 2015. Con lui nel fine settimana di freestyle show mandellese anche altri professionisti delle due ruote.

Emanuel Angius (a destra) insieme a un altro amico motociclista.