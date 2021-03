Mandello: avviati i motori, si apre la festa della Moto Guzzi. È il centesimo compleanno

Il rituale apre i festeggiamenti, purtroppo in tono minore a causa della pandemia sanitaria

A porte chiuse, per forza di cose, ma comunque irrinunciabile. Il rituale dell'avviamento dei motori ha aperto, davanti alla storica fabbrica, la festa della Moto Guzzi di Mandello del Lario: si tratta del centesimo compleanno per la casa dell'Aquila dorata, fondata il 15 marzo 1921, celebrato senza pubblico e con un calendario ridotto all'osso, che proverà comunque ad allungarsi fino al prossimo 10-12 settembre, quando dovrebbero andare in scena le tradizionali "Giornate Mondiali Guzzi".

A fare gli onori di casa il sindaco di Mandello del Lario Riccardo Fasoli, coadiuvato dai membri del Comitato Mandello "Città dei Motori". Domani sarà mostrato il filmato celebrativo, anticipato in questi giorni da un apprezzato trailer.

