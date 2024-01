Un tuffo nel lago contro la plastica: l'iniziativa a Mandello

Iniziativa per promuovere la tutela salvaguardia dalle plastiche nelle acque lacustri. A Mandello del Lario è andata in scena la sesta edizion, che ha visto la partecipazione di venticinque persone: non una competizione tra di loro, partiti dalla zona dei giardini, arrivati alla Canottieri Moto Guzzi e tornati indietro. Giusto ricordare come i nuotatori in quaestione siano abituati a immersioni in acque gelide.

Sul posto anche le penne nere locali, che hanno servito del the caldo all'arrivo dei partecipanti.

Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione.