Guzzi, moto e motori: tutte le strade portano a Mandello

Dopo la settimana del design, della moda e della bellezza, arriva quella dei motori: l'Italian Motor Week. Lanciata ieri a Mandello del Lario - "casa" della leggendaria Moto Guzzi - l’iniziativa nazionale si terrà a fin estate dall’11 al 17 settembre, toccando tutti i 40 Comuni italiani, di 14 Regioni, che fanno parte della Città dei Motori, Associazione affiliata all'Anci.

La kermesse, patrocinata dalla Lombardia e altre Regioni italiane, non prevede un percorso né una competizione, ma intende attivare un nuovo tipo di turismo motoristico, legato alla passione per i motori e a tutto quanto vi ruota attorno. Nell’arco della Settimana dei Motori si potranno visitare musei e collezioni private, archivi storici e siti industriali, atelier di design, luoghi che hanno dato i natali a piloti leggendari e i circuiti delle grandi imprese sportive dei campioni delle due e quattro ruote.

"Il turismo è legato anche ai marchi Made in Italy e al patrimonio storico"

“Plaudo con entusiasmo alla Settimana dei motori, che come tutte le 'Week', sarà volano di attrattività turistica - commenta Barbara Mazzali, assessore a turismo, moda e grandi eventi di Regione Lombardia presente a Mandello del Lario all’inaugurazione dell'iniziativa e della cartellonistica a tema, con l'indicazione delle distanze tra la cittadina del lago e le altre città dei motori italiane. La cerimonia è stata organizzata davanti allo stabilimento della Moto Guzzi, alla presenza del sindaco di Mandello Riccardo Fasoli, affiancato dal consigliere regionale Giacomo Zamperini e dal consigliere comunale Igor Amadori.

"L’attrattività di questo territorio è merito di amministrazioni locali che hanno capito che il turismo in Lombardia è anche patrimonio storico-culturale di marchi Made in Italy, come Moto Guzzi, leggenda italiana del motociclismo, che qui ha anche il suo museo. In Lombardia - ha chiuso Mazzali - il mototurismo è popolare sia tra i visitatori stranieri che tra i locali. Sul nostro portale regionale InLombardia diamo suggerimenti sui moltissimi itinerari, dalle Alpi all’Oltrepò Pavese, dal Passo dello Stelvio ai laghi, c’è solo l’imbarazzo della scelta”.

I motori verranno accessi proprio a Mandello

Se quest'anno la città di partenza è Mandello del Lario, ogni anno il 'Go!' verrà dato da un comune diverso, che idealmente "accende i motori" per tutti dando il via alla kermesse. Un gesto iconico che quest'anno è stato collocato davanti allo stabilimento Moto Guzzi, con il posizionamento di due totem con le frecce indicanti tutti i Comuni toccati dal percorso motociclistico dello scorso anno in occasione del Centenario di Moto Guzzi che ha coinvolto tutte le città appartenenti all’Associazione Città dei Motori. Dato il 'via', tutti i comuni aderenti si comporteranno come un'unica costellazione accomunata dalla passione per i motori, tutti, a due ruote, quattro ruote, ma anche aerei e imbarcazioni.