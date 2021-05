Mandello, città dei motori, ospita un set fotografico di Lamborghini

La casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese sceglie il comune lariano per pubblicizzare la splendida Aventador S: "merito" del fotografo ufficiale, Eros Maggi, mandellese di nascita

Il nostro lago ancora protagonista come scenario per automobili esclusive, a testimonianza del crescente appeal del ramo lecchese. Lamborghini ha scelto Mandello del Lario, infatti, per ospitare un set fotografico dedicato alla Aventador S, gioiello delle auto sportive di lusso.

La casa automobilistica bolognese è già stata nel Lecchese più volte, l'ultima qualche mese fa a Varenna. Mandello, però, è il comune di origine del fotografo ufficiale di Lamborghini Eros Maggi, che per il set (realizzato nell'agosto 2020) ha scelto di "giocare in casa".

Le foto con la Aventador S sono state pubblicate sia su Facebook sia nelle story di Instagram, ed altre ancora saranno pubblicare nelle prossime settimane.

«Basta uno scorcio, a volte, per aprirsi alla meraviglia - si legge nel post sul social blu - Lo sfondo del lago, il verde all'orizzonte e tutto intorno. Il tempo che sembra fermarsi. Andare incontro a tutto questo con Aventador S è la scelta perfetta».

La Aventador S è spinta da un motore di 740 cavalli e raggiunge una velocità massima di 350 km/h, da zero a cento in 2,9 secondi. Consumo di carburante combinato 19,2 l/100km; emissioni di CO2 combinate 460 g/km.