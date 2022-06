Festa per i 100 anni di nonna Linda, un simbolo di Mandello

Oggi, 14 giugno, il cortile della sua abitazione al Villaggio Moto Guzzi è un brulicare di persone. Mazzi di fiori multicolori si mescolano alle piante ornamentali, tutte all'indirizzo della festeggiata. Attorniata dai vicini di casa, amici, parenti Linda Marazzi, uno dei volti simbolo di Mandello, festeggia i suoi 100 anni. Per lei un brindisi con i figli Corrado, Claudio, Carla e Donato domiciliato a Los Angeles fino al taglio della torta e all'abbraccio con i presenti.

Nata a Varenna nel 1922, nonna Linda si trasferisce a Mandello del Lario, nel 1933. Coniugata, nel 1947 con Franco Rumi, rimane vedova a 58 anni alla stessa età del marito, impiegato alla fabbrica motociclistica mandellese. La donna è molto conosciuta a Mandello anche per essere la sorella del missionario Padre Mario, da diversi anni missionario in Cina, a Hong Kong, dove tuttora risiede nella House del Pime all'età di 94 anni. E tra le parentele religiose, la festeggiata, annovera anche la sorella Suor Carla, che veste l'abito monacale dell'ordine di Santa Giovanna Antida Thouret.

Teodolinda Marazzi - come registrata all'anagrafe - è stata festeggiata anche dalle nuove generazioni della sua famiglia con nipoti e pronipoti, ultima in ordine d'arrivo una piccola di soli due mesi. La vita che continua, in una giornata come quella di oggi, dove nonostante la gente, il clima festoso, per Linda regna la normalità.

Nelle sue parole cogliamo quella naturalezza che ha sempre contraddistinto il suo trend quotidiano, in tutte le sue espressioni. “Sto bene. Non serve che stiate qua a curarmi” - ci ha riferito la figlia Carla di questa esternazione della madre che si sente a ragion veduta ancora autosufficiente. Tutti, compreso il sindaco Riccardo Fasoli, si sono complimentati con lei per questo super compleanno all'insegna di tanta gioia e affetto.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)