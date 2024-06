Il sorriso di Linda Marazzi nella festa speciale per i suoi 102 anni

"Sono davvero felice per questa festa. E sinceramente non lo so come abbia fatto ad arrivare così a quest'età". Con grande lucidità, Linda Marazzi si interroga con il sorriso davanti alla torta dei suoi 102 anni, festeggiati alla Rsa di Mandello del Lario, circondata dall'affetto dei suoi famigliari con la piccola pronipote che porta il suo stesso nome.

Cento primavere intercorrono tra la giovanissima Linda, ora di due anni e mezzo, e la cara bisnonna. Pur nelle non facili vicissitudini della sua vita, Marazzi non si è mai scoraggiata, ha sempre superato le difficoltà a testa alta con stampato sul volto quel sorriso che ancora oggi conquista tutti. Originaria di Varenna, la famiglia Marazzi si trasferisce a Mandello nel 1933. Del suo nucleo famigliare fa parte anche il fratello Mario, classe 1928, missionario dal 1960 ad Hong Kong dove lo scorso 22 maggio ha festeggiato in terra cinese i suoi 96 anni.

Suor Carla, sorella della 102enne, scomparsa due anni fa, vestiva l'abito monacale dell'ordine di Santa Giovanna Antida Thouret. Al taglio della torta e allo spegnimento delle candeline, Linda con emozione ha detto: "Ringrazio tutti" tra gli applausi degli ospiti della struttura.

I fiori, le canzoni, la musica suonata dal sempre presente ai momenti ludici, Silvestro Iannice, ha reso la giornata di venerdì 14 giugno indimenticabile per tutti. Soprattutto per la festeggiata, che al taglio della torta preparata per l'occasione ha ribadito: "Nella mia vita ho sempre camminato. Mi piaceva camminare.” Che sia questa la chiave di tanta longevità? Buon compleanno Linda! (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)