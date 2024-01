Gli alpini piangono Massimo Scotti, il ricordo

"La morte di Massimo, pur prevista, mi ha commosso e ha portato alla ribalta valori importanti. Non mi aspettavo un'accoglienza positiva alla proposta di amministrare il Sacramento dell'Unzione degli Infermi. In questi ultimi anni abbiamo approfondito, gustato i sentimenti dell'amicizia. Qualsiasi bisogno manifestato o accennato trovava in lui una risposta pronta e generosa. Abbiamo tenuto fede costantemente a questi rapporti, anche nelle diversità di scelte e visioni di vita. Potrei affermare che abbiamo realizzato una comune crescita: è la realtà dell'amicizia. Grazie Massimo, sei stato prezioso. Ora dal Cielo aiutaci a tenere fede ai valori autentici della vita".

Parole sentite e sentimenti di spontaneità. Definisce cosi il suo ricordo don Vittorio Bianchi all'indirizzo dell'amico Massimo Scotti, morto ieri a 78 anni, presso l'abitazione di Mandello del Lario. Il sacerdote, suo amico, è anche la guida spirituale delle penne nere della locale sezione, associazione della quale il compianto Massimo faceva parte.

"Ha lasciato lo zaino a terra”

"Ha lasciato lo zaino a terra" nel gergo alpino di chi va avanti. Il suo era "uno zaino" non pesante, ma leggero perché virtualmente ciò che conteneva lo metteva a disposizione degli altri, come patrimonio di tutti, accompagnato sempre dal sorriso. Scotti si prodigava infatti per cercare di risolvere i piccoli e grandi problemi di chi si rapportava con lui. Oltre la sua formazione scolastica di ragioniere al Parini di Lecco, c'era un'innata spontanea manualità nel rimettere in funzione ciò che veniva considerato fuori uso.

Massimo Scotti, il sottufficiale l'alpino sergente aveva frequentato la scuola militare di Aosta dove ebbe commilitone Bruno Fasani, oggi sacerdote, giornalista, ex direttore del mensile l'Alpino, prefetto della biblioteca capitolare di Verona. Domani ai funerali, alle ore 10.30 nella parrocchiale del Sacro Cuore a Mandello del Lario, monsignor Fasani presiederà la concelebrazione della messa funebre con don Vittorio, preceduta alle ore 10 dalla recita del santo rosario. Al termine della cerimonia, la salma ora visitabile presso la Casa funeraria di piazza Manara 5, seguirà per il tempio crematorio. Gli alpini e coloro che hanno conosciuto Massimo, stretti nella condivisione del dolore con i suoi famigliari, lo ricordano con affetto. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)